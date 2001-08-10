Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском

Перспективы реализации совместных инфраструктурных проектов на территории областного центра обсудили мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и представители строительной корпорации China Railway Construction Corporation Russia Limited. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

На Сахалин гости прибыли в рамках проведения в областном центре масштабной градостроительной конференции. Открывая встречу, Сергей Надсадин подчеркнул, что администрация Южно-Сахалинска нацелена на конструктивный диалог. В свою очередь заместитель генерального директора China Railway Construction Corporation Russia Limited Сун Дьяанкин отметил, что для компании большая честь презентовать свои возможности на островной земле.

- Сегодня это один из развитых регионов России. Сахалинская область и Южно-Сахалинск интересны иностранным инвесторам. И наша компания - не исключение. Мы заинтересованы в реализации ряда проектов и готовы обсуждать все возможные формы взаимовыгодного сотрудничества, - отметил он.

Для того чтобы поближе познакомить всех присутствующих с деятельностью корпорации, гости из Поднебесной показали на большом экране 10-минутный презентационный видеоролик. На мировом строительном рынке компания CRCC уже несколько десятилетий. Сегодня это главный строитель железных дорог в Китае. Именно она спроектировала и построила самые сложные участки в горах на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря, а также в жарких пустынях. Помимо железных дорог, общая протяженность которых превысила 70 тысяч километров, CRCC возводит мосты, тоннели, автомагистрали, высотные здания.

Сегодня корпорация занимает 79-е место в списке 500 крупнейших компаний мира. Ее специалисты работают в десятках стран, в том числе и в России. Как рассказал Сун Дьяанкин, CRCC строит метро в Москве (юго-западная ветка), а также реализует ряд инфраструктурных проектов в Санкт-Петербурге, Челябинске, Воронеже. В этих городах корпорация возводит автомобильные и железные дороги, а также тоннели. Сейчас компания взяла курс на восток.

Сергей Надсадин поблагодарил гостей за презентацию и отметил, что Южно-Сахалинск готов к сотрудничеству в различных сферах. Это может быть жилищно-коммунальное хозяйство (в частности, строительство новых коммуникаций с использованием передовых технологий), возведение современных жилищных комплексов, автомобильных дорог, модернизация мостов и других инфраструктурных объектов.

- Безусловно, опыт сотрудничества с такой компанией, как CRCC, ценен для Южно-Сахалинска. Мы заинтересованы в том, чтобы корпорации мирового уровня работали в нашем городе. Все это положительно скажется на развитии Южно-Сахалинска и жизни горожан, - резюмировал Сергей Надсадин.

В завершение встречи стороны договорились об организации в ближайшее время ряда совместных переговоров, в рамках которых предстоит определить основные направления и перспективы сотрудничества.