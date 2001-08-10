Специалисты в сфере архитектуры и градостроительства высказались за ежегодное проведение конференции

Продолжить практику проведения в Южно-Сахалинске градостроительного форума, подобного тому, что на днях завершил работу в островной столице, высказались представители экспертного сообщества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Южно-Сахалинск впервые стал площадкой для такого масштабного события: доклады от ведущих специалистов российского и международного уровня, презентации наработок легендарного архитектурного бренда с мировой известностью - бюро Zaha Hadid Architects (Великобритания), десятки вопросов и жаркие споры о приоритетах и специфике развития современного градостроительства, в том числе и для островной столицы.

После анонсирования мероприятия в СМИ интерес к нему проявили также участники из Китая и других стран.

В рамках конференции мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел рабочую встречу с гостями форума, на которой они высоко оценили результативность работы площадок и обратились с просьбой сделать проведение мероприятия ежегодным. В частности, директор Института инженерных решений сложных территориальных проблем, член экспертного Совета при Правительстве РФ, кандидат технических наук Виктор Иванов отметил, что у Южно-Сахалинска есть все шансы обрести неповторимый и узнаваемый облик, который будет также нести комфорт и безопасность жителям. Ресурсы и потенциал у города и региона в целом огромные. Их нужно поддерживать и развивать, в том числе через привлечение широкого круга профессионалов для обмена опытом.

Руководитель ассоциации «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский дополнил предложение расширением списка участников за счет местных застройщиков, представителей заказчиков, чтобы они тоже «могли познакомиться с современными тенденциями и активнее учитывать их в работе».

- Наиболее интересные предложения, озвученные в ходе конференции, приняты муниципалитетом к рассмотрению. В интересах города и наших жителей найти практическое применение передовым идеям, - отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. - В ближайшее время мы обсудим с главой региона возможность сохранения и расширения такого формата обмена опытом между специалистами и всеми заинтересованными участниками.