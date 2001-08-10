Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
Врио губернатора Сахалинской области принял участие в совещании Президента с членами российского Правительства. Обсуждались вопросы развития туризма и здравоохранения. Особое внимание участники мероприятия уделили подготовке Сахалинской области к проведению I Международных зимних игр «Дети Азии». Об этом ТИА «Острова» собщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Данные соревнования, подчеркнула заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, сегодня являются одними из крупнейших в мире. В числе их учредителей - Олимпийский комитет Азии, который объединяет 45 стран.
- Игры предстоят очень серьёзные и ответственные. Участие в мероприятии примут более 20 команд. Впервые в Южно-Сахалинске эти соревнования будут зимними, и они фактически открывают новую повестку для проведения детских спортивных соревнований, - сказала Ольга Голодец.
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал Владимиру Путину о том, что для проведения «Детей Азии» будет задействовано 6 основных спортивных объектов. Они отвечают всем современным требованиям. Это горнолыжный спортивно-туристический, лыжно-биатлонный и трамплинный комплексы, два ледовых дворца и сноуборд-парк. Для проживания и питания спортсменов и членов команд предусмотрено около 60 объектов. Врио губернатора отметил полную готовность гостиниц, медицинского сопровождения и служб безопасности к проведению масштабных соревнований. Четко продуманы транспортные вопросы, чтобы время в пути между объектами размещения, питания, тренировок и соревнований для участников игр не превышало 15 минут. Помощь гостям окажут более тысячи волонтёров, с которыми проводятся регулярные занятия и тренировки.
- Исходим из того, что это мероприятие должно стать праздником не только для гостей, но, прежде всего, для жителей Сахалинской области, поэтому запланированы обширные культурно-туристические программы, - сказал Валерий Лимаренко. - Очень важно, что все спортивные объекты останутся на территории Сахалинской области. Дополнительно около пяти тысяч юных сахалинцев смогут заниматься различными видами спорта, мы наймем 170 новых тренеров, чтобы обеспечить работу секций. Такой мощный комплекс мог бы в дальнейшем лечь в основу всероссийского спортивного лагеря на Дальнем Востоке. Мы предлагаем это сделать и просим поддержать инициативу. Созданную инфраструктуру можно будет использовать для тренировок при подготовке к важным спортивным мероприятиям, а также для проведения международных соревнований.
Заслушав доклад Валерия Лимаренко, Владимир Путин пожелал главе региона удачи в проведении на Сахалине международных спортивных игр среди детей.
I Международные зимние игры «Дети Азии» будут проходить в Южно-Сахалинске с 9 по 16 февраля 2019 года. В программе - соревнования по 8 видам спорта: биатлон, горные лыжи, прыжки с трамплина, лыжные гонки, фигурное катание, сноуборд, хоккей и шорт-трек. Участие в играх примут более 1300 спортсменов. Ожидается, что болельщиками на спортивных объектах станут свыше 20 тысяч зрителей, а с учетом телевизионных трансляций соревнования увидят несколько миллионов человек.
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