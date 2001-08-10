Жители Сахалинской области в феврале получат первые квитанции за вывоз и утилизацию мусора
Расчет тарифа и сумма к оплате разместятся на одном листе с начислениями за электричество. Об этом сообщили сегодня на брифинге в региональном правительстве. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Ранее плата за вывоз мусора входила в графу содержания общедомового имущества в единой квитанции на оплату коммунальных услуг. В текущем году, в связи с переходом Сахалинской области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), вывозом мусора занимается не нанятая собственниками или управляющей компанией организация, а единый региональный оператор. Поэтому оплата услуги по обращению с ТКО исключается из квитанций управляющих компаний и отображается самостоятельно.
Представитель регионального оператора - АО «Управление по обращению с отходами» Лилия Степанова пояснила, что расчет производится с учетом квадратных метров жилой площади.
— Стоимость одного квадратного метра для жителей многоквартирных домов составляет 4 рубля. В квитанции расписано, как формируется итоговая цифра для оплаты. Для дачных участков применяется своя, четко установленная тарификация. Если у жителей возникают вопросы по начислению, то они могут обратиться как к региональному оператору, так и в отделение ОП «Энергосбыт», которое осуществляет работу на начислению оплаты, — пояснила Лилия Степанова.
Население сможет оплачивать счета в кассах «Энергосбыта», банковских и почтовых отделениях, платежных терминалах и через различные онлайн-сервисы. С 4 февраля по всем возникающим вопросам оплаты услуг сахалинцы могут обратиться на единую линию «Сахалинэнерго» по номеру: 8-800-775-37-77.
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Гришко развеял гуляющий в социальных сетях миф, что, если не подписывать никаких договоров с региональным оператором, то платить за вывоз мусора не придётся.
— «Обращение с твердыми коммунальными отходами» - это официальная услуга, входящая в общий перечень. Неплатежи по ней приведут к штрафным санкциям и дальнейшей подачи иска в суд для принудительного взыскания долга, — сказал Александр Гришко.
Замминистра уточнил, что тариф за вывоз мусора утвержден региональным правительством и в этом году его изменение не предполагается.
Напомним, в Сахалинской области с 1 января 2019 года запущена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Ответственность за весь цикл утилизации коммунального мусора переложена на АО «Управление по обращению с отходами». Эта организация стала региональным оператором по обращению с ТКО. Она же будет принимать претензии по некачественному выполнению работ.
Изменение системы обращения с ТБО поможет в борьбе со стихийными свалками, весь объем мусора будет поступать на полигоны или на комплексы по утилизации. В области внедрят систему раздельного накопления отходов, вторсырье направят на переработку, а все старые свалки ликвидируют или рекультивируют.
Управление по обращению с отходами находится по адресу: Коммунистический пр., 74а, многоканальный телефон: 8 (4242) 31-22-20, факс: 8 (4242) 31-22-21. Получить полную информацию и бланк на заключение договора можно на сайте www.aotko65.ru.
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