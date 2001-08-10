«Единая Россия» против предложения Минэкономразвития об отмене ряда льгот для сельских учителей и врачей

В «Единой России» выступают с требованием пересмотреть положения плана Министерства экономического развития РФ по оптимизации на федеральном уровне полномочий органов государственной власти субъектов РФ, которые отменяют право сельских педагогов и медиков на компенсацию расходов за коммунальные платежи. Свою позицию депутаты фракции Партии будут отстаивать при рассмотрении данной инициативы в Государственной Думе.

«Единая Россия» категорически против предложений Минэкономразвития о сокращении имеющихся мер поддержки учителей. В частности, в проект «дорожной карты» министерства по оптимизации регулирования на федеральном уровне полномочий регионов был включен пункт об исключении из закона «Об образовании в РФ» полномочия регионов предоставлять сельским педагогам компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Учителя и так работают в очень непростых условиях, поэтому прежде всего необходимо направлять усилия на улучшение условий труда педагогов, принимать дополнительные меры их поддержки, в том числе по повышению их заработной платы, профессиональной реабилитации, оздоровлению. Нужно в целом повышать статус педагога. Это важнейшая задача», – подчеркнула координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова.

Она отметила, что «Единая Россия» не поддержит такие меры. «Мы считаем недопустимыми любые предложения, которые ведут к ухудшению условий труда учителей, и призываем все органы власти работать сообща над системным улучшением условий труда педагогов», – добавила Аршинова.

В свою очередь, координатор партпроекта «Здоровое будущее», председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов направит запросы в Минэкономразвития и Министерство здравоохранения РФ для подтверждения их позиции по данным изменениям в законодательство.

«Мы должны помочь людям, сделать так, чтобы сельские врачи чувствовали себя защищенными и востребованными. Президентом поставлена задача воссоздания утраченных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, создания сети выездных комплексов, поддержки первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, продолжается реализация программы «Земский доктор», которая дала как минимум 29 тысяч докторов в селах. И на этом фоне вводить подобные решения категорически нельзя. Партпроект «Здоровое будущее» будет отстаивать свою позицию», – подчеркнул Морозов.

Напомним, на сайте Минэкономразвития опубликован план по оптимизации регулирования на федеральном уровне полномочий органов государственной власти субъектов РФ, которым корректируются положения федерального законодательства, регулирующие право сельских педагогов на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, попросту исключив эти льготы из закона «Об образовании в РФ». Отмена федеральных льгот учителям на селе предлагается «в связи с ранее принятыми решениями по повышению оплаты труда педагогических работников». Кроме того, следует из всё того же плана инвентаризации законодательства, проработан вопрос об исключении аналогичной меры социальной поддержки и в отношении медицинских работников.