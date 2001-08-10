Валерий Лимаренко побывал в Корсаковском районе
В Корсакове в 2021 году начнут работать две новые газовые котельные. Госэкспертиза проектной документации объектов должна завершиться в феврале, а уже в мае планируется приступить к строительным работам. Такая информация прозвучала в ходе рабочей поездки врио губернатора Валерия Лимаренко в Корсаковский городской округ, сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики областного правительства.
Вопросы, связанные с газификацией Корсакова, Валерий Лимаренко обсудил во время недавней встречи с председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Областные власти, отметил руководитель региона, заинтересованы в скорейшей подключении к газу объектов коммунальной инфраструктуры портового города.
- Использование природного газа позволит сократить количество угольных котельных в Корсакове, и, как следствие, существенно уменьшить объемы вредных выбросов в воздух. В городе в целом улучшится экологическая обстановка. С вводом нового оборудования снизятся потери тепла и лишние расходы. Кроме того, появятся дополнительные мощности для перспективного строительства нового жилья, - подчеркнул Валерий Лимаренко.
Новые газовые котельные в ближайшем будущем должны стать основными источниками обеспечения теплом Корсакова. Мощность первой из них – центральной районной котельной – составит 50 гигакалорий в час, вторая рассчитана на выработку 28 гигакалорий в час. Оба коммунальных объекта будут в значительной степени автоматизированы. Ожидается, что в работу их запустят в отопительный сезон 2021-2022 годов.
Перевод на газ котельных в Корсакове – первый этап газификации района. Впоследствии экологически чистое топливо придет в частный сектор города и близлежащих сел. Использовать его также будут промышленные предприятия.
Отметим, что сейчас в целом уровень газификации Сахалинской области, с учетом выработки тепловой энергии от природного газа, составляет около 40 процентов. В Москве, в ходе недавней встречи Валерий Лимаренко и Алексей Миллер договорились увеличить темпы подключения к газу домовладений, предприятий и коммунальных объектов. Для этого в 2019 году крупнейшая в стране энергетическая компания актуализирует генеральную схему газоснабжения и газификации региона.
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