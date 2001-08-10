Валерий Лимаренко предложил новые направления для международного сотрудничества
Глава региона провел встречу с представителями дипломатического корпуса Сахалинской области. За одним столом мнениями по широкому спектру вопросов обменялись дипломаты, представляющие интересы 6 государств: России, Японии, США, Королевства Нидерландов, Великобритании, Кыргызской Республики. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Обращаясь к собравшимся дипломатам, Валерий Лимаренко подчеркнул их значимую роль в развитии экономических и культурных связей между Сахалинской областью и иностранными государствами.
— Сегодня в этом зале собрались представители стран – основных партнеров нашего региона. Деятельность дипломатических представительств свидетельствует о большом интересе этих государств к взаимовыгодному партнерству с Сахалинской областью. Предлагаю, кроме развития традиционной сферы совместной деятельности, связанной с добычей нефти, газа, угля, биоресурсов, сотрудничать в стройиндустрии, туризме, транспорте, в проектах глубокой переработки леса, а также укреплять культурные и гуманитарные связи, — сказал Валерий Лимаренко.
Дипломаты, присутствующие на встрече отметили, что у стран, которые они представляют, имеется большой потенциал для расширения взаимодействия с Сахалинской областью. Перспективны в этом отношении аграрная и рыбная отрасли, сфера охраны окружающей среды и предотвращения разливов нефти.
В частности, Почетный консул Королевства Нидерландов Валерий Беспалов, сообщил, что в сахалинском совхозе «Тепличный», который использует лучшие мировые технологии растениеводства, в этом году займутся выращиванием голландских роз.
— Впереди поставки новых технологий и оборудования. Мы не стоим на месте, мы развиваемся. Несмотря на дальние расстояния у нас близкие и теплые контакты с островным регионом, — сказал Валерий Беспалов.
Как сообщил исполняющий обязанности председателя регионального правительства Алексей Белик, Сахалинская область, активно развивая внешнеэкономическое сотрудничество с иностранными государствами, на протяжении многих лет остается лидером среди Дальневосточных регионов России по объему внешней торговли и привлечению прямых иностранных инвестиций.
Внешнеторговый оборот региона за 2018 год превысил 15 миллиардов долларов США. Это почти на 27 процентов выше по сравнению с 2017 годом. Основными торговыми партнерами Сахалинской области по-прежнему остаются, Республика Корея, Япония, КНР и США.
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