«Единая Россия» обеспечит партийный и общественный контроль на всех этапах «мусорной реформы»

«Единая Россия» обеспечит партийный и общественный контроль на всех этапах реализации «мусорной реформы» в регионах, начиная от обсуждения территориальных схем размещения отходов и заканчивая установкой веб-камер на полигонах ТБО. Как заявила первый заместитель секретаря Генсовета Партии, депутат Государственной Думы Ольга Баталина эти вопросы зафиксированы в резолюции по итогам селекторного совещания партпроекта «Чистая страна» на тему «Переход регионов на новую систему обращения с отходами». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.

«Нам необходимо обеспечить партийный и общественный контроль за исключением и недопущением двойных платежей в регионах в разрезе каждой управляющей компании. Мы, со своей стороны, на федеральном сайте и на сайте проектов, обязательно откроем возможность обратной связи для граждан с тем, чтобы у нас такая информация поступала из первых рук – в каких управляющих компаниях такая работа еще не проведена», - сказала она, добавив, что при необходимости к этой работе подключатся региональные общественные приемные Председателя Партии.

По слова Баталиной, также необходимо обеспечить в указанные сроки полноценное общественное обсуждение всех территориальных схем размещения отходов с учетом раздельного сбора мусора. «Люди должны знать - где, когда и как проходит общественное обсуждение, чтобы все желающие могли принять в нем участие. Заблаговременно информируйте, подключайте партпроект «Чистая страна», те 500 общественных организаций, которые с нами активно сотрудничают. Никакого умолчания в обсуждении территориальных схем быть не должно – это работа, которая позволит договориться с гражданами о том, как в дальнейшем на территории региона будет осуществляться вывоз и утилизация мусора», – отметила она, обращаясь к координаторам партпроекта в регионах.

Также необходимо проконтролировать работу по дифференциации норм накопления ТКО в зависимости от типа жилого помещения. «Здесь нужно обратить особое внимание на меры поддержки в отношении малообеспеченных и многодетных семей, нуждающихся граждан, поскольку тариф начисляется на каждого человека», - уверена первый замсекретаря Генсовета Партии. Она пояснила, что в ряде регионов такие меры поддержки хорошо проработаны и учтены в региональных бюджетах, а где-то едва заметны или вовсе отсутствуют. По мнению Баталиной, к этой работе необходимо подключить и партпроект «Крепкая семья».

И еще один немаловажный аспект работы – контроль за установкой на всех мусорных полигонах веб-камер. «Люди должны в обязательном порядке знать и понимать, что происходит в регионе», - резюмировала первый замсекретаря Генерального совета Партии.

Проект «Чистая страна» объединяет усилия Партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории РФ.