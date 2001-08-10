Сахалинская область должна войти в топ-30 регионов страны по инвестиционной привлекательности – Валерий Лимаренко
Вопросы повышения инвестиционного рейтинга региона и поддержки бизнеса врио губернатора области Валерий Лимаренко обсудил на деловом завтраке с предпринимателями и экспертами. Участники неформальной встречи рассказали главе региона о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются коммерческие структуры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
В 2018 году Сахалинская область совершила заметный рывок в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, поднявшись с 79 строчки на 37. Островной регион вошел в тройку лидеров роста с наилучшей динамикой на Дальнем Востоке.
– Задача на ближайшую перспективу – оказаться в числе 30 лучших регионов страны по инвестиционной привлекательности. У Сахалинской области для этого есть огромный экономический потенциал, есть все возможности для реализации новых проектов. Для этого правительство региона будет выстраивать более тесное и продуктивное сотрудничество с бизнесом, - сказал Валерий Лимаренко, открывая диалог.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области Андрей Коваленко выразил мнение, что большим прорывом в отношениях между бизнесом и властью уже стало налаживание прямых связей. Открытость руководства и его готовность вести диалог дают возможность предпринимателям оперативно решать проблемы. Способствуют этому и появившиеся в области институты поддержки бизнес-инициатив: Сахалинское агентство по привлечению инвестиций, Корпорация развития Сахалинской области, Фонд поддержки развития предпринимательства.
По мнению общественного представителя Агентства стратегических инициатив в регионе Евгения Филилеева, для дальнейшего развития деловой активности на Сахалине и Курилах необходимо упростить процедуры по оформлению земельных участков и подключению готовых объектов к инженерным сетям, а также снять излишнее налоговое обременение.
– Должна быть выстроена совместная работа всех заинтересованных сторон в рамках инвестиционного совета: органов исполнительной власти и бизнеса, депутатов, если требуется законодательная поддержка, – отметил Евгений Филилеев.
На встрече прозвучали и другие инициативы от предпринимателей, направленные на повышение транспортной доступности региона, упрощение процедур при получении статуса резидента свободного порта Владивосток или ТОР, развития на Сахалине индустрии строительных материалов.
Все озвученные предложения будут детально проанализированы и дополнительно рассмотрены на заседании совета по инвестиционной деятельности при правительстве Сахалинской области. Его в ближайшее время проведёт врио губернатора Валерий Лимаренко.
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