Юрий Трутнев: До 2021 года Дальний Восток получит на развитие социальной инфраструктуры 65,2 млд рублей

На эти средства планируется построить 22 больницы, 31 школу, 33 спортивных объекта и 10 домов культуры. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС сообщил заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По его словам, в ближайшие годы на развитие макрорегиона власти также направят не менее 7,2 процента средств по каждой из действующих федеральных программ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

— Сейчас в стране очень важный этап развития, необходимо, чтобы все поручения Президента выполнялись в установленные сроки и в полном объеме, — сообщил Юрий Трутнев. — За 2018 год общий объём накопленных инвестиций на Дальнем Востоке составил 32 миллиарда долларов. На данный момент введено в действие 183 предприятия и более 1480 проектов находится в стадии реализации.

По его словам, рост экономики в ДФО по итогам прошлого года составил 4,4 процента. Однако в полпредстве не в полной мере удовлетворены таким результатом.

— Хотя, это неплохой рост для страны, но Президент на прошлом Восточном экономическом форуме поставил задачу добиться 6 процентов, — отметил Юрий Трутнев.

На вопрос, какие меры принимаются, чтобы выполнить поручение главы государства по преобразованию острова Русский в Приморском крае в центр стартапов, полпред ответил, что работа идёт сразу по нескольким направлениям: создаются центры кристаллизации и компетенций. Этими программами будут заниматься крупнейшие российские компании — «Росатом», «Роснефть» и «Газпром». Параллельно начнется строительство технопарка для молодых учёных, работающих на Дальнем Востоке.

Не обошёл своим вниманием на пресс-конференции полпред и два новых региона ДФО — Республику Бурятия и Забайкальский край. По его словам, в этих субъектах будут созданы территории опережающего развития.

— Мы не просто ждём, когда это возникнет, мы над этим работаем. Основная задача присоединения Забайкалье и Бурятии — это экономический рост, — подчеркнул Юрий Трутнев.

Также полпред отметил, что на Бурятию и Забайкалье будут распространены преференции ДФО. Вместе с тем, считает он, нет смысла создавать отдельную систему преференций, поощряющую россиян только за то, что они живут на Дальнем Востоке. Тогда, по его мнению, такие системы придется создавать на Урале, в Сибири и других регионах.

Перейдя к теме предоставления дальневосточного гектара, Юрий Трутнев сообщил, что на сегодняшний день участки получили около 50 тысяч жителей страны.

— Гектар предоставил возможность россиянам там жить и трудиться. И это хорошо, — заявил полпред.

Снижение числа заявок на получение земли в настоящее время Юрий Трутнев связывает с тем, что основная часть желающих уже воспользовалась этой возможностью. Полпред отметил, что получение дальневосточного гектара — одна из самых быстрых процедур в России и в мире — документы оформляются в течение 45 дней.

Затронул в ходе пресс-конференции полпред и тему Арктики. Он рассказал, что должность первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока, ответственного за Арктику, займет Александр Крутиков.

По мнению Юрия Трутнева, неправильно рассматривать фактор значительного удаления Дальнего Востока от Москвы как недостаток. В макрорегионе есть много достоинств. Полпред считает, что надо думать не столько о трудностях, сколько о возможностях.

Подводя итоги пресс-конференции, заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента на Дальнем Востоке отметил, что сейчас в экономику макрорегиона направляются инвестиции более чем из 30 стран, основная их часть — из России. До 2021 года Дальний Восток получит на развитие социальной инфраструктуры 65,2 миллиарда рублей.