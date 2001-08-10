«Единая Россия» добьется завершения запланированного на 2018 год благоустройства общественных и дворовых территорий

Партпроект «Единой России» «Городская среда» проконтролирует благоустройство незавершенных в 2018 году объектов. «На сегодняшний день таких объектов около 50, работа по ним будет вестись в тесном взаимодействии с муниципалитетами и Минстроем РФ на местах», - заявил координатор партийного проекта «Городская среда», зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

«Это абсолютно недопустимая ситуация, деньги выделены, люди ждут, нет никаких причин переносить сроки реализации, необходимо в ближайшее время закончить работы, быстро и качественно. Партпроект «Городская среда» возьмет это под личный контроль координаторов и членов общественных советов проекта в субъектах Российской Федерации», - рассказал Качкаев.

В конце декабря от партийных активистов и жителей поступили сигналы, что в некоторых регионах есть объекты, находящихся в зоне риска по своевременному и качественному благоустройству: Республика Крым, Забайкальский и Пермский край, Ивановская, Мурманская, Сахалинская, Магаданская, Псковская, Воронежская, Костромская, Астраханская, Челябинская области.

«Мы закрепим за каждым таким объектом партийного представителя из регионального отделения Партии, они будут контролировать завершение благоустройства, в том числе выезжая на объект для проверок», - отметил Качкаев.

В 2018 году в рамках партпроекта «Городская среда» на территории 3002 муниципалитетов было благоустроено более 16 тыс. дворовых территорий, 3732 общественных территорий и 198 парков. На эти работы было направлено свыше 51 млрд рублей, в том числе 25,6 млрд рублей из федерального бюджета.

Как сообщил Руководитель регионального исполкома "Единой России" Татьяна Запольских, в Сахалинской области проведен мониторинг выполнения работ в рамках партпроекта "Городская среда". В ряде муниципалитетов, таких как Долинск, Корсаков, Южно-Сахалинск закреплен актив Партии, который будет следить за ходом реализации работ.

Напомним, Проект партии «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.