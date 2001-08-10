Корсаковские депутаты фракции «Единая Россия» решают проблемы жителей

С 1 января на территории всей страны действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, теперь вывозом и утилизацией мусора занимается единый региональный оператор. В Сахалинской области эти функции выполняет АО «Управление по обращению с отходами».

Первые квитанции, полученные жителями за электроэнергию, где отдельной строкой был выставлен счет за услуги регионального оператора, была допущена погрешность в расчетах. У большинства корсаковцев, проживающих в частном секторе, а также сельских жителей был выставлен счет за мусор в расчете на 100 кв. м жилой площади, что в принципе не соответствует действительности.

В связи с возникшим недоразумением жители обратились к народным избранникам – депутатам Собрания от партии «Единая Россия».

Вопрос организации работы регионального оператора в Корсаковском городском округе был вынесен на ближайшее заседание фракции «Единая Россия», которое состоялось 13 февраля. На встрече присутствовали вице-мэр Корсаковского городского округа Денис Браташ, а также координатор партийного проекта «Чистая земля», директор департамента сельских территорий Игорь Дериведмидь и его заместители.

Главный инженер АО «Управление по обращению с отходами» Александр Заморей рассказал депутатам, что техническая ошибка в расчетах возникла вследствие отсутствия точных данных от жителей частного сектора.

- Мы же не можем делать обход каждого хозяйства, люди должны сами к нам приходить, сообщать свои данные и заключать договор, - отметил Александр Заморей. – Теперь они вынуждены к нам идти, просто чтобы не платить за лишнюю площадь.

Такую позицию регионального оператора депутаты поставили под сомнение, апеллируя тем, что в официальном оформлении документов в первую очередь должен быть заинтересован сам поставщик услуг, а не его потребитель.

- Данные по жилой площади можно были элементарно уточнить в администрации сел. Теперь из-за Вашей халатности страдают обычные люди со средним заработком, а также пенсионеры и инвалиды. Им сложно и не всегда удобно выезжать из сел в город. А вот более обеспеченные граждане к Вам попросту не пойдут. Им это не выгодно. Их жилая площадь явно больше заявленной в квитанции, - обратилась к главному инженеру секретарь местного отделения партии «Единая Россия», председатель местного Собрания депутатов Людмила Хмыз.

Во время заседания также выступил заместитель директора сельских территорий, глава села Чапаево Александр Мартенс, который отметил, что появление регионального оператора связано лишь со сбором средств с населения и в настоящее время он никак не решает проблему вывоза мусора и несанкционированных свалок. Он рассказал, что в селах уже давно определены площадки для установки мусорных контейнеров, но решение вопроса с вывозом отходов до конца не проработан.

- Жители Чапаево постоянно жалуются на новую систему работы с ТКО. Мне приходится отвечать на их вопросы, конкретных ответов на которые у меня нет, - сказал Александр Мартенс.

В результате более подробного рассмотрения вопроса присутствующим на заседании представителям регионального оператора были даны рекомендации проработать более тщательно и ответственно тему информирования населения о новой системе сбора и утилизации отходов.

Депутаты отметили, что для разъяснения сложившейся ситуации, уточнения данных по жилым площадям и заключения договоров на месте оператору необходимо в кратчайшие сроки провести повторные встречи с жителями сел округа.

Стоит отметить, что жители, которые уже произвели оплату по выставленным квитанциям, смогут произвести пересчет согласно своей жилой площади. Для этого необходимо обращаться с подтверждающими документами в офис регионального оператора в Корсакове по ул. Железнодорожная, 1 (т. 8-900-666-7449) или в отделение «Энергосбыта».