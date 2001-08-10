Анатолий Макоедов ушел из правительства Сахалинской области

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов сложил полномочия. Как стало известно ТИА "Острова", с 18 февраля его должности вакантна. В правительстве Макоедов курировал агропромышленный и рыболовный комплексы.

Он проработал во власти Сахалинской области около 2 лет. После этого решил выйти на пенсию: в минувшем сентябре ему исполнилось 60 лет.

Информация о Макоедове уже убрана с сайта правительства. Кто придет ему на замену, пока неизвестно.