На Сахалине запущен «ПолитСтартап»
На Сахалине запущен «ПолитСтартап». Это постоянно действующий кадровый проект партии «Единая Россия», направленный на выявление молодых граждан Российской Федерации в возрасте до 35 лет с активной жизненной позицией, готовых попробовать свои силы в общественно политической деятельности.
По словам Секретаря Сахалинского РО Партии Андрея Хапочкина, задача проекта «ПолитСтартап» в Сахалинской области – отобрать молодых кандидатов и обучить их навыкам участия в избирательной кампании. Данный проект – это не только обучение и методическая помощь, но и работа с опытными наставниками. Мы даем возможность провести агитационную кампанию, показать себя на дебатах, заручиться поддержкой избирателей и Партии в ходе борьбы за депутатский мандат. Участие в «ПолитСтартапе» - это возможность сотрудничать, лично общаться с опытными политиками, профессионалами в области политконсалтинга, политических технологий. Молодежь сможет получать знания и практические навыки, наработанные ими годами в ходе десятков избирательных кампаний.
Как сообщила руководитель регионального исполкома Партии Татьяна Запольских, принять участие в проекте можно через онлайн регистрацию на официальном сайте - https://politstartup.er.ru/, регистрация заканчивается 30 апреля.
Регистрация участников будет доступна в двух вариантах: кандидат - участник Предварительного голосования и политтехнолог - любой желающий поучаствовать в реальной избирательной кампании. После регистрации для участников будет проведено онлайн обучение и встречи с известными политиками, политологами и политтехнологами. Самым активным участникам определят федеральных и региональных наставников, которые им помогут в рамках кампании по Предварительному голосованию, а в случае победы – дальнейшее сопровождение в избирательной кампании сентября 2019 года.
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