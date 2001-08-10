Единый день предварительного голосования «Единой России» пройдёт 26 мая
Старт процедуре предварительного голосования (ПГ) «Единой России» дал секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генерального совета 21 февраля.
«Сегодня мы даем старт этой важной процедуре. Она дает возможность в рамках подготовки к избирательной кампании сентября 2019 года провести отбор достойных кандидатов, тех, кто способен эффективно эту избирательную кампанию провести и добиться того результата, которого преследует любая политическая сила, – победы на выборах. Единый день предварительного голосования пройдет 26 мая», – отметил Турчак, подчеркнув, что выдвижение кандидатов начнется со следующей недели и продлится до конца апреля.
Он подчеркнул, что необходимо обеспечить прозрачность процедуры.
По словам Турчака, важный аспект процедуры ПГ – это «ПолитСтартап». «Это проект по отбору, поиску новых лиц, тех, кто эффективно может выступить в ходе кампании, провести максимальное количество встреч, доказать свою эффективность не просто административными способами, прошлыми заслугами, а непосредственно общаясь с людьми, собирая наказы, не боясь проводить личные встречи», – заключил он.
Как сообщили в пресс-службе «Единой России», в этом году авторизация для процедуры электронного предварительного голосования будет проведена через портал госуслуг. Данное новшество будет сделано на платформе блокчейн, что позволит осуществить голосование открыто и исключит манипуляции с голосами избирателей.
Комментарии - 0
Другие
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
13:52 18 Февраля В Южно-Сахалинске парень сделал оригинальное предложение девушке
- 18:27 18 Февраля Анатолий Макоедов ушел из правительства Сахалинской области
- 18:14 19 Февраля Продовольствие на Итуруп будут доставлять самолетами
15:48 18 Февраля Идет голосование за проект стелы в Южно-Курильске
15:15 25 Января Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона
14:14 31 Января Валерий Лимаренко сообщил Владимиру Путину о готовности Сахалина к международным играм «Дети Азии»
11:51 31 Января Крупнейшая строительная компания Китая заинтересована в сотрудничестве с Южно-Сахалинском
09:09 1 Февраля Жители Сахалинской области в феврале получат первые квитанции за вывоз и утилизацию мусора
Выбор редакции
- 17:32 Вчера Сахалинские некоммерческие организации приглашают побороться за президентские гранты
- 15:53 Вчера Автомобильный мост к ряду СНТ закрыт на ремонт
- 15:31 Вчера Администрация Южно-Сахалинска не согласилась с рядом выводов контрольно-счетной палаты
- 14:24 Вчера В Южно-Сахалинске сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в серии квартирных краж
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?