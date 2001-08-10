Единый день предварительного голосования «Единой России» пройдёт 26 мая

Старт процедуре предварительного голосования (ПГ) «Единой России» дал секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генерального совета 21 февраля.

«Сегодня мы даем старт этой важной процедуре. Она дает возможность в рамках подготовки к избирательной кампании сентября 2019 года провести отбор достойных кандидатов, тех, кто способен эффективно эту избирательную кампанию провести и добиться того результата, которого преследует любая политическая сила, – победы на выборах. Единый день предварительного голосования пройдет 26 мая», – отметил Турчак, подчеркнув, что выдвижение кандидатов начнется со следующей недели и продлится до конца апреля.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить прозрачность процедуры.

По словам Турчака, важный аспект процедуры ПГ – это «ПолитСтартап». «Это проект по отбору, поиску новых лиц, тех, кто эффективно может выступить в ходе кампании, провести максимальное количество встреч, доказать свою эффективность не просто административными способами, прошлыми заслугами, а непосредственно общаясь с людьми, собирая наказы, не боясь проводить личные встречи», – заключил он.

Как сообщили в пресс-службе «Единой России», в этом году авторизация для процедуры электронного предварительного голосования будет проведена через портал госуслуг. Данное новшество будет сделано на платформе блокчейн, что позволит осуществить голосование открыто и исключит манипуляции с голосами избирателей.