Валерий Лимаренко и Сергей Шойгу обсудили перевод земель Минобороны в областную собственность
В ходе рабочей встречи в Москве глава островного региона Валерий Лимаренко поздравил министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и всех, кто охраняет рубежи России, с наступающим Днем защитника Отечества.
– Правительство островного региона уделяет большое внимание взаимодействию с Министерством обороны России, Дальневосточным военным округом, 68 армейским корпусом, который располагается на территории Сахалинской области. В рамках своих полномочий мы оказываем поддержку военнослужащим и их семьям. Одно из главных направлений в этой работе – помощь в решении жилищного вопроса, – отметил врио губернатора Сахалинской области.
Как сообщиоли ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской области, дома, квартиры в которых будут переданы и военнослужащим, в настоящее время возводятся на Сахалине и Курильских островах. Реализуются планы и по возведению социальных объектов: детсадов, Домов культуры, отделений врачебной практики и амбулаторий. Но для дальнейшей работы необходимо решить земельный вопрос. Валерий Лимаренко предложил министру передать Сахалинской области более 40 земельных участков. На большинстве из них Минобороны длительное время не ведет хозяйственную деятельность.
По словам Сергея Шойгу, с целью эффективного использования государственного имущества сегодня нужно сформировать реестр земель для перехода в областную собственность.
– Необходимо проработать вопрос строительства на этих участках арендного жилья, в том числе для военнослужащих, а также домов культуры, детских садов, школ и других объектов социальной инфраструктуры, – подчеркнул глава Минобороны России.
В частности, на подведомственных военным землях на Шикотане планируется осуществлять жилищное строительство. На участке в поселке Лагунном на Кунашире собираются провести реконструкцию дороги к военной части. Необходимо также определиться с вопросом ремонта здания школы в селе Горячие Ключи на Итурупе.
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