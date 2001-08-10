Валерий Лимаренко на Кунашире и Шикотане посетил множество объектов

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко 26 февраля с рабочей поездкой посетил Шикотан. По сообщению администрации Южно-Курильского городского округа, он вместе со специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, министром цифрового развития,связи и массовых коммуникаций РФ Константином Носковым, президентом ПАО «Ростелеком», участвовали в торжественном запуске подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин - Курильские острова».⠀

Новая ПВОЛС, построенная компанией «Ростелеком», соединила Южно-Сахалинск с Курильском (остров Итуруп), Южно-Курильск (Кунашир). Оптическая магистраль обеспечила высокоскоростным доступом в интернет жителей, бизнес и бюджетные организации.

После того как представитель президента России Сергей Иванов и сотрудники «Ростелекома» покинули Кунашир и Шикотан, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко со своими заместителями, специалистами правительства осмотрел несколько объектов на острове Кунашир.

Это территория водолечебницы, центральная районная больница, геотермальная станция «Менделеевская», южно-курильская средняя школа, станция канализационно-очистных сооружений, водозабор «Терассовый», районный Дом культуры.

А утром 27 февраля Валерий Лимаренко вместе с мэром Южно-Курильского района Вячеславом Власенко вручили ключи новоселам двух монолитных трехэтажных домов по улице Океанской в райцентре. Это 1 однокомнатная квартира, семь двухкомнатных, четыре трехкомнатных и три четырехкомнатных. Квартиры получили жители Кунашира, проживавшие ранее в аварийном жилье, а также очередники.

На встрече с жителями новостройки Валерий Лимаренко заявил, что жилье для южнокурильчан будет возводиться в двойном объеме.