На Сахалине планируют увеличить объемы переработки нефти
Валерий Лимаренко в ходе рабочей встречи с руководством нефтяной компании «Петросах» поддержал проекты по развитию предприятия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
– «Петросах» является единственной в Сахалинской области вертикально интегрированной нефтяной компанией с полным циклом нефтяного бизнеса – от добычи природных ресурсов до производства нефтепродуктов, которые реализуются на островном рынке. Сахалинская область в серьезной степени зависит от топлива, завозимого с материка. Поэтому очень важно увеличить долю нефтепродуктов местного производства, – отметил глава островного региона Валерий Лимаренко.
АО «Петросах» принадлежит единственный в островной области нефтеперерабатывающий завод с мощностями до 450 тонн в сутки. Там производится широкий ассортимент нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива, керосина, которые реализуются на внутреннем рынке. Организация является поставщиком мазута для сахалинских предприятий, на 100 процентов закрывая их потребности.
Президент компании Сергей Кононов обратился к врио губернатора Сахалинской области с просьбой содействия в приобретении природных ресурсов у других нефтедобывающих предприятий. Валерий Лимаренко поддержал эту инициативу, отметив необходимость создания условий для местного производства нефтепродуктов по рыночным ценам.
– На сегодняшний день наш завод недостаточно загружен. Мы могли бы перерабатывать еще 200-300 тысяч тонн нефти. На наш взгляд, самый эффективный продукт – это керосин, который используется в качестве авиатоплива, – отметил Сергей Кононов.
Также руководители АО «Петросах» рассказали о ходе работ по освоению месторождений Окружное в Смирныховском районе и Южное Даги – в Ногликском. Первое находится на четвертом этапе разработки, уровень добычи снижается, поэтому в 2016 году компания приобрела лицензию на разведку и разработку нового месторождения. Запасы Южного Даги оцениваются примерно в 2,4 миллиона тонн – это легкая нефть высшего качества с низким содержанием парафина и серы.
– Когда мы приступили к разработке, оказалось, что это месторождение – не нефтегазовое, а, скорее, газонефтяное. Мы планируем добывать природный газ и сейчас стоит вопрос, как его реализовывать, – сказал генеральный директор компании Владимир Шестаков.
Есть планы по производству белковой биомассы из метана с использованием метанотрофных бактерий. Из этого сырья возможно производить пищевые добавки для животноводства.
Валерий Лимаренко предложил обратить внимание на еще одно перспективное направление – производство сжиженного природного газа. По этой линии «Петросах» уже сотрудничает с производственно-строительной компанией «Сахалин», которая занимается возведением объектов по сжижению и компримированию голубого топлива.
Кроме того, разговор в ходе рабочей встречи коснулся развития Холмского морского торгового порта, владельцем которого является «Петросах». Сегодня здесь произведена модернизация морского терминала и системы транспортировки нефтепродуктов. В дальнейших планах – работы по углублению морского дна, что позволит значительно повысить мощности ведущего порта островной области.
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