«Единая Россия» добилась пересмотра решения о возвращении штрафа за превышение скорости на 10 км/ч
Партия «Единая Россия» добилась пересмотра решения о возвращении штрафа за превышение скорости на 10 км/ч, но не снимает данный вопрос с контроля и будет в дальнейшем отстаивать права автолюбителей. Об этом заявил федеральный координатор партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, сообщили в региональном отделении партии.
«Нет никаких фактологических материалов, которые могли бы обосновать целесообразность возвращения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч. Опираться на европейский опыт тоже не имеет смысла, у нас совершенно разная специфика в этом направлении. Поэтому, мы должны отталкиваться от существующих реалий», - уверен он.
Афонский напомнил, что партпроект «Безопасные дороги» провел 21 февраля общественное обсуждение инициативы об усилении административной ответственности водителей за нарушение скоростного режима. «Абсолютное большинство респондентов высказались против данной инициативы, что было поддержано со стороны экспертов. В рассмотрении подобных инициатив необходимо отталкиваться от существующих реалий. К примеру, установленные камеры, фиксирующие превышение скорости, к сожалению, в большинстве случаев имеют погрешность. Поэтому, снизив допустимый порог до 10 км/час мы можем столкнуться с большим числом необоснованных штрафов за якобы свершенное превышение скорости», - считает Афонский.
Он также уверен, что злостные нарушители продолжат нарушать скоростной режим, даже если порог будет снижен до 0 км/час. «Поэтому, возвращение штрафа за превышение скорости на 10 км/час ударит именно по законопослушным гражданам, ответственным водителям. Мы приветствуем решение Правительства, но не снимаем ее контроля и будем до последнего отстаивать права простых и честных водителей», - заключил Афонский.
Ранее Минтранс и МВД предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о введении нового штрафа за превышение скорости на 10 км/ч водителями автотранспорта.
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