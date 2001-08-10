Для сахалинских льготников отменят разницу в размере единовременных выплат на жилье. По инициативе главы островного региона Валерия Лимаренко соответствующие изменения до конца марта должны внести в государственную программу «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем». Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Это позволит исключить дифференцированный подход при расчете выплат для участников региональных жилищных программ, относящихся к разным категориям – молодым и многодетным семьям, работникам бюджетных учреждений, ветеранам боевых действий и другим. Данное решение одобрено на законодательном уровне.

– Программа обеспечения сахалинцев и курильчан качественным жильем – одна из самых дорогих статей в трехлетнем бюджете региона. На ее реализацию до конца 2021 года запланировано 23,7 миллиарда рублей, – рассказал Валерий Лимаренко. – Необходимо повышать благосостояние жителей островной области, в том числе делая так, чтобы меры социальной поддержки помогали всем, кто в них нуждается.

Ранее жители Сахалинской области, желающие решить квартирный вопрос с помощью государства, находились в неравных условиях. Размер компенсации варьировался от 30 до 60 процентов от стоимости одного квадратного метра жилого помещения, которую определяет Министерство строительства Российской Федерации. Кстати, максимальная ставка действовала для молодых семей, что положительно отразилось на демографической ситуации в островном регионе.

Повышение размера выплаты, предоставляемой за счет регионального бюджета, позволит увеличить объемы жилищного строительства и быстрее решить квартирный вопрос нуждающихся в жилье сахалинцев и курильчан. В этом году финансовую поддержку на улучшение жилищных условий получит более тысячи островных семей.

Существует семь категорий граждан, которые могут претендовать на жилищные сертификаты. Это семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, молодые и многодетные семьи, а также семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, работники бюджетных учреждений, молодые ученые, ветераны боевых действий.

– До этого года всем предоставлялась разная финансовая поддержка, а теперь по поручению Валерия Лимаренко будет действовать максимальная – 60 процентов. Для примера: в прошлом году для семьи из четырех человек субсидия составляла около 2,8 миллиона рублей, а теперь станет 3,2 миллиона рублей, – пояснила исполняющая обязанности министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко.

Стать участником региональных жилищных программ можно на конкурсной основе. Новый отбор в Южно-Сахалинске объявят в мае этого года, в Аниве – в марте. После проверки пакета документов жителям области, наиболее нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставят сертификаты. Реализовать их можно на покупку квартиры на первичном рынке или на индивидуальное жилищное строительство.