Строительство нового межпоселкового газопровода «Восточный» началось в Южно-Сахалинске
Проект реализуется в рамках программы газификации Сахалинской области и позволит обеспечить голубым топливом резидентов территории опережающего развития «Горный Воздух», а также 14 домовладений в трех микрорайонах областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
- По результатам встречи главы Сахалинской области Валерия Лимаренко и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера активизирована работа по выполнению программы газификации Сахалинской области. Уже начато строительство газопровода «Восточный», который является стратегическим и обеспечит газификацию восточной и южной части Южно-Сахалинска. Также коллеги из «Газпрома» продолжают строительство межпоселкового газопровода в Тымовском районе. В этом году начнутся работы в Корсаковском, Макаровском, Долинском муниципалитетах. Региональные власти, со своей стороны, отрабатывают все вопросы, связанные со строительством газовых котельных и газопроводов низкого давления, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко.
Протяженность подземного газопровода «Восточный» составит 8,7 километра. Он пройдет по восточной части города от ТЭЦ-1 Южно-Сахалинска до Ботанического сада. Газопровод проложат под проезжими частями улиц Украинской, Карьерной и переулка Энергетиков. Он пересечет лыже-роллерную трассу, реки Рогатку и Уюновку, горнолыжную трассу и канатную дорогу «Горного воздуха».
- В настоящий момент работы ведутся на 4 участках. Задействовано 27 единиц строительной техники, 14 сварщиков, 53 рабочих. Администрация Южно-Сахалинска параллельно, согласно плану-графику синхронизации, ведет строительство внутриквартальных сетей, - пояснил заместитель начальника производственно-эксплуатационного управления «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Стариков.
Для прокладки газопровода в условиях стесненной городской застройки разработаны специальные технические условия, которые прошли согласование в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Строительство планируют завершить до конца года.
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