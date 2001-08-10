Сразу две должности заместителя председателя правительства выносятся на кадровый конкурс «Команда Сахалинской области»

Кроме того, победители смогут претендовать на должности четырех министров регионального правительства и двух их заместителей, четырех руководителей агентств и пяти заместителей глав администраций муниципальных образований. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Такая информация была озвучена на рабочем совещании под председательством врио губернатора Валерия Лимаренко.

- Мы организовали этот конкурс, чтобы усилить правительство квалифицированными специалистами, людьми, которые живут и работают на Сахалине и Курилах, хотят и знают, как изменить жизнь к лучшему. Главные призы - должность в органах власти, включение в кадровый резерв, возможности реализовать свои идеи, свой потенциал для развития региона. Поэтому очень важно, чтобы как можно больше островитян приняли участие в конкурсе, - сказал Валерий Лимаренко.

По словам исполняющего обязанности заместителя председателя областного правительства Сергея Наумова, для глав муниципальных образований конкурс - хорошая возможность сформировать профессиональную команду или обучить специалистов, работающих в местных администрациях и бюджетных организациях.

- Предлагаю активизировать работу в данном направлении, - обратился он к районным руководителям. – Чем большее количество конкурсантов примет участие в испытаниях, тем выше вероятность того, что муниципальные органы управления получат грамотных специалистов, способных решать задачи повышенной сложности по развитию районов.

Напомним, кадровый конкурс «Команда Сахалинской области» стартовал 18 февраля по инициативе главы региона Валерия Лимаренко и проводится при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Регистрация участников будет проходить в течение месяца.

Стать частью «Команды Сахалинской области» могут специалисты с высшим образованием и старшекурсники вузов в возрасте от 20 до 45 лет. К участию приглашаются жители региона, занятые в различных сферах: здравоохранение, образование, туризм, культура, цифровые технологии, производство, ЖКХ и ряде других.

На дистанционном этапе конкурса, который продлится до 18 апреля, участникам предстоит заполнить анкету, пройти тестирование и написать эссе. На первом этапе молодые управленцы должны представить свои социальные проекты. Участники, наиболее успешно справившиеся с заданиями, будут приглашены на очный этап в Южно-Сахалинск. Здесь им предстоит защита проектов, контрольное тестирование. Желающим стать частью «Команды» нужно будет справиться с заданиями, моделирующими управленческую деятельность, проявить лидерские качества.

В качестве приза все участники получат электронные книги, а также право стать слушателями курса вебинаров по саморазвитию. На одном из таких занятий глава Сахалинской области Валерий Лимаренко поделится своим опытом управления международной компанией.

Наградой для победителей кроме того, что они будут включены в кадровый резерв Сахалинской области и получат возможность занять руководящие должности в правительстве области, администрациях муниципальных образований, бизнес-корпорациях, станут образовательные гранты – 1 миллион рублей на обучение по программам развития управленческих навыков в ведущих российских вузах. Авторы лучших волонтерских, молодежных проектов и проектов социального предпринимательства также получат гранты на их реализацию.

Оценивать участников кадрового проекта будут эксперты федерального конкурса «Лидеры России». Объективность оценки также будет обеспечивать наблюдательный совет конкурса. В него вошли известные в островном регионе представители науки, искусства, бизнеса, органов власти. Основные задачи наблюдательного совета – проследить за тем, чтобы конкурс проходил честно, и чтобы у всех участников были равные возможности.