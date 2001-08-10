2,5 тысяч человек уже подали заявки на участие в кадровом проекте «Единой России» «ПолитСтартап»

За прошедшие две недели подано около 2,5 тысяч заявок на участие в кадровом проекте «Единой России» «ПолитСтартап». Лидерами по количеству заявок стали Санкт-Петербург, Республики Крым и Татарстан, Волгоградская, Мурманская, Ростовская и Московская области. Об этом сообщила член Президиума Генерального совета Партии, депутат Государственной Думы Алена Аршинова.

«В этом году проект проходит в 36 регионах страны от Калининграда до Чукотки. За прошедшие две недели с момента объявления старта набора на второй поток проекта «ПолитСтартап» уже подано около 2,5 тысяч заявок. На данный момент принять участие в проекте и пойти на выборы 2019 года в административные центры намерены 572 человека, в законодательные собрания – 544 человека. Задача Партии – привлечь максимальное число молодежи к участию в предварительном голосовании и научить их работать в рамках избирательной кампании», – сказала Аршинова.

«Молодая Гвардия» является одним из основных партнеров проекта. В 2019 году МГЕР планирует подготовить к участию в предварительном голосовании (ПГ) 10 000 человек, и «ПолитСтартап» станет одним из главных механизмов подготовки молодежи к участию в ПГ.

Подготовку молодых кандидатов к выборам и работе по решению проблем избирателей обеспечит технологический проект «Молодежные избирательные штабы-2019», который запустит «Молодая Гвардия Единой России» в 13 регионах, где пройдут самые массовые кампании по выборам ОМСУ. Об этом сообщил заместитель Председателя Координационного Совета МГЕР, координатор по региональной политике и выборам Иван Дзюбан.

Как и в первом сезоне проекта между участниками пройдет распределение наставников, среди которых будут известные политики и эксперты. Лучшие участники «ПолитСтартапа» получат возможность прямого общения с федеральными наставниками, в число которых вошли опытные партийные руководители: заместители Секретаря Генсовета «Единой России» Ольга Баталина, Евгений Ревенко, Александр Грибов, депутаты Госдумы Сергей Боярский, Денис Кравченко, Максим Сураев и многие другие. Также среди наставников – политтехнологи и политологи Дмитрий Гусев, Евгений Минченко, Дмитрий Орлов.

Как сообщил Секретарь Сахалинского регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Хапочкин - проект «ПолитСтартап» дает реальную возможность молодым и целеустремленным ребятам с активной гражданской позицией проявить себя и попробовать свои силы в реальной политике, работать и взаимодействовать с опытными политтехнологами. Самое главное дать молодежи правильное направление, мы должны ориентироваться и активно помогать тем, кто готов определять курс страны вместе с нами завтра, делать жизнь людей достойнее, лучше и с каждым днём повышать качество жизни не смотря не на какие трудности.





Проект «ПолитСтартап» направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются молодые люди в возрасте до 35 лет. Они получат наставников из числа представителей Партии в регионе и федеральных экспертов, пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики. Впервые кадрово-образовательный проект «Единой России» был запущен в 2018 году. Тогда в проекте приняли участие 1609 человек из 24 регионов, было избрано 87 молодых депутатов от «Единой России».