«Народное» голосование за губернатора Сахалинской области обернулось скандалом
Проект «Народный кандидат» в Сахалинской области, на котором жители должны предлагать свои кандидатуры на должность губернатора к предстоящим в сентябре выборам, оказался объектом критики. Как заявил один из участников, больше двух третей его голосов «отфильтровали». Как сообщает ASTV.RU, из больше 200 голосов, отданных за него, на сайте появилось около 70.
«Я инициировал мобилизацию голосования по своему контакт-листу. У меня в наличии больше 200 скринов (снимков) от друзей, друзей жены, друзей друзей и так далее», - рассказал Александр Анистратов. Именно он, сообщает ТИА "Острова", усомнился в честности проекта.
Сейчас в проекте больше 20 участников. Среди них мэр Южно-Сахалинска – именно он набирает, по данным этого сайта, больше всего голосов. Он в несколько раз обгоняет действующего исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
Комментарии - 0
Другие
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:01 Сегодня Островные волейболистки заняли третье место на турнире в Уссурийске
12:47 Сегодня Месячник санитарной очистки пройдет в Южно-Сахалинске
13:35 Сегодня Кадры, снятые на дорожную камеру 1972 года, смогут увидеть сахалинцы
10:03 Сегодня Сахалинские боксеры приняли участие в межрегиональном турнире
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
13:00 14 Февраля На южно-сахалинские автобусы ищут 50 водителей
17:35 15 Февраля Машины жителей Южно-Сахалинска не помешали провести «Дети Азии»
12:35 14 Февраля Елена Вяльбе рассказала об ощущениях от Сахалина
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?