«Народное» голосование за губернатора Сахалинской области обернулось скандалом

Проект «Народный кандидат» в Сахалинской области, на котором жители должны предлагать свои кандидатуры на должность губернатора к предстоящим в сентябре выборам, оказался объектом критики. Как заявил один из участников, больше двух третей его голосов «отфильтровали». Как сообщает ASTV.RU, из больше 200 голосов, отданных за него, на сайте появилось около 70.

«Я инициировал мобилизацию голосования по своему контакт-листу. У меня в наличии больше 200 скринов (снимков) от друзей, друзей жены, друзей друзей и так далее», - рассказал Александр Анистратов. Именно он, сообщает ТИА "Острова", усомнился в честности проекта.

Сейчас в проекте больше 20 участников. Среди них мэр Южно-Сахалинска – именно он набирает, по данным этого сайта, больше всего голосов. Он в несколько раз обгоняет действующего исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.