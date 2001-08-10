Валерий Лимаренко представил Конкурс «Команда Сахалинской области» региональному бизнес-сообществу

7 марта врио Губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко провел встречу с представителями бизнес-сообщества региона, на которой представил кадровый Конкурс «Команда Сахалинской области». Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Участие в мероприятии приняли представители регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, торгово-промышленной палаты, общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и других объединений.

- Бизнес-сообщество всегда состояло из предприимчивых, амбициозных, талантливых управленцев. Для реализации масштабных планов по улучшению жизни в островном регионе нам нужны именно такие специалисты. Кадровый конкурс является прекрасной возможностью применить свои знания, проявить лидерские качества, а также получить рекомендации по дальнейшему карьерному росту от наставников – состоявшихся руководителей и профессионалов, – сказал Валерий Лимаренко.

Конкурс по поручению врио Губернатора Валерия Лимаренко проводит Правительство Сахалинской области при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Цель проекта – сформировать высокоэффективную команду управленцев для их трудоустройства и развития в регионе.

Старт Конкурсу был дан 18 февраля, сбор заявок на участие в проекте заканчивается 17 марта. В Конкурсе могут принять участие специалисты с высшим образованием и студенты старших курсов вузов в возрасте от 20 до 45 лет. Ожидается, что регистрацию успешно пройдут более 500 молодых управленцев. Лучшие кандидаты будут приглашены на очный этап в Южно-Сахалинск.

- Подать заявку могут жители и других российских регионов, но, в первую очередь, Конкурс нацелен на жителей Сахалина и Курил, кто лучше всех знает болевые точки своего родного региона, – сказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Сергей Наумов. Он подчеркнул, что у всех участников проекта равные возможности, и главным критерием является профессионализм.

Лучших определят эксперты федерального конкурса «Лидеры России». Объективность оценки также будет обеспечивать Наблюдательный совет, в который вошли представители науки, искусства, бизнеса, органов власти, известные в островном регионе.

Победителей Конкурса включат в кадровый резерв Сахалинской области. Впоследствии они смогут занять высокие должности, в том числе двух заместителей председателя правительства, четырех министров и двух их заместителей, четырех руководителей агентств и пяти заместителей глав администраций.

У финалистов Конкурса также будет возможность начать карьеру на ведущих предприятиях региона, среди которых «Гидрострой», «Эксон Нефтегаз Лимитед», «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», авиакомпания «Аврора» и другие.

- Сахалинское бизнес-сообщество восприняло этот проект с большим воодушевлением не только из-за шанса реализовать себя на руководящих постах. Не менее важно, что «Команда Сахалинской области» предоставляет возможность серьезно повысить уровень своего образования. Гранты до 1 миллиона рублей – это прекрасное подспорье для профессионального самосовершенствования в ведущих вузах страны, – отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, участники встречи распространили информацию о Конкурсе среди своих коллег, и многие предприниматели заинтересовались проектом и решили принять в нем участие. «Мы советуем всем принять участие в кадровом Конкурсе, испытать себя, пробовать свои силы надо обязательно», – сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей области. Он также подчеркнул, что Конкурс является интересным кадровым лифтом для амбициозных людей, которые хотят попробовать себя на госслужбе, принести пользу региону и его жителям.

- Участники проекта должны помнить, что они идут не за грантами или должностями. От них необходима полная отдача именно в деле служения родному краю, – сказал Андрей Коваленко.

На совещании с бизнес-сообществом глава региона также выступил с инициативой – сделать такие встречи регулярными и проводить их не реже одного раза в месяц. По мнению Валерия Лимаренко, открытый диалог позволяет органам власти из первых уст услышать проблемы предпринимателей, а бизнесу дает возможность увидеть поле для инвестиций и получить поддержку на государственном уровне.

Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку. Сбор заявок завершится 17 марта в 23:59:59.