Баталина: Законопроект о повышении пенсий малообеспеченным пенсионерам поддержали все регионы

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении внесенный Правительством РФ законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. На необходимость принятия таких мер указал Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

По словам первого заместителя секретаря Генсовета «Единой России», поддержанный парламентариями законопроект отвечает приоритетному направлению деятельности государства – повышению качества жизни пенсионеров.

«Послания президента, его поручения должны не просто выполняться по букве закона, но и, главное, отвечать поставленной президентом задаче. А это поддержка достойного уровня жизни пожилых граждан, рост их доходов», - заявила Баталина.

Она также отметила, что принятое сегодня в первом чтении изменение порядка индексации пенсий коснется почти 5 млн неработающих малообеспеченных пенсионеров. «Все они получают федеральную или региональную доплату к пенсии, так как размер назначенной пенсии не достигает прожиточного минимума в регионе. Новый подход к индексации даст реальную прибавку к пенсии, которую пенсионеры с низкой пенсией пока не получили», - пояснила она.

«Проект закона был поддержан нашими коллегами – депутатами во всех регионах. Фракции «Единой России» во всех 85 регионах в кратчайшие сроки организовали обсуждение этого законопроекта, благодаря чему удалось очень оперативно получить положительную обратную связь от региональных парламентов», - заключила Баталина.

По мнению Секретаря Сахалинского регионального отделения партии Андрея Хапочкина, принимавшего непосредственное участие в оглашении послания президента в Москве, принятие проекта закона позволит улучшить качество жизни значительной части пенсионеров Сахалина и Курил:

- Для нас очень важно поддерживать социально значимые инициативы, среди которых одними из приоритетных направлений деятельности государства являются борьба с бедностью и улучшение качества жизни людей. Законопроект о повышении пенсий малообеспеченным пенсионерам является очень важным для повышения доходов населения. Поддержав законопроект, мы приняли оперативные меры по корректировке механизма индексации пенсий в Сахалинской области, - пояснил Секретарь Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».