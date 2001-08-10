Глава Ростуризма высоко оценила туристический потенциал Сахалинской области

Глава Ростуризма Зарина Догузова высоко оценила туристический потенциал Сахалинской области. На встрече в Москве глава островного региона Валерий Лимаренко обсудил с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой стратегию развития туристической отрасли на Сахалине и Курилах. . Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Ежегодно острова посещают около 300 тысяч туристов из России и зарубежных стран. Наибольший интерес к Сахалину и Курилам проявляют жители Азиатско-Тихоокеанского региона – Японии, Южной Кореи, Китая.

– Мы видим большой потенциал для развития туристической индустрии в Сахалинской области, – отметил Валерий Лимаренко. – Для региона это означает создание новых рабочих мест, инвестиции в экономику, обновление транспортной инфраструктуры. Необходимые условия для развития туристического направления у нас уже есть.

В пешей доступности от центра Южно-Сахалинска располагается современный курорт «Горный воздух» с самой большой на Дальнем Востоке зоной катания. Курорт, созданный к I зимним играм «Дети Азии» подходит для проведения спортивных мероприятий международного масштаба.

Новый аэровокзал в Южно-Сахалинске, который планируется ввести в эксплуатацию в следующем году, позволит почти в пять раз увеличить пассажиропоток. Сахалинский гостиничный фонд на сегодняшний день насчитывает 2 тысячи номеров, а за следующие три года эта цифра увеличится в полтора раза. Частные инвестиции в туристическую инфраструктуру оцениваются в 12 миллиардов рублей.

– Сахалин имеет полное право на то, чтобы стать одним из символов туристической России за счет уникального природного разнообразия и развивающейся инфраструктуры, – сказала Зарина Догузова. – Наша цель – создать целостный образ нашей страны как уникального туристического направления. На международных выставках мы видим множество ярких пятен – регионов с удивительно разной природой, культурой. В сознании туриста все они должны складываться в единую картину России.

Глава Ростуризма также подчеркнула, что в сфере туризма важен комплексный подход. Вопросы транспортной доступности, гостиничной и ресторанной инфраструктуры, сохранения природного и культурного наследия должны быть включены в единый план развития туристической отрасли. Особое внимание в этой связи будет уделяться новым формам продвижения и рекламы – качественному контенту с использованием новейших цифровых технологий.

– В презентациях туристического потенциала Сахалина и Курил всегда используются современные мультимедиа-технологии, – отметила руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья Пахолкова. – Сахалинская область прекрасна в любой сезон. Зимой – это горные лыжи, экскурсии на снегоходах и снегоступах, летом – рыбалка, морские заливы и вулканы, водопады и горячие источники.

Зарина Догузова также рассказала, что Ростуризм в ближайшее время сосредоточится на создании комплексного контента, ориентированного на самый широкий круг целевых аудиторий. В производстве и продвижении будут задействованы лучшие технологии и команды профессионалов. Цель – качественное продвижение туристского потенциала России внутри страны и за рубежом. Сахалинская область войдет в число приоритетных регионов, потенциал которых будет показан россиянам и гостям страны.