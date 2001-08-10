Сахалинское отделение «Единой России» выявило новую схему обмана граждан при взимании платы за вывоз ТКО

Партийный проект «Единой России» «Чистая страна» в ходе мониторинга тарифов на утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) выявил новую схему, по которой региональные операторы обогащаются за счет людей. Речь идет о завышении платежей на вывоз ТКО со стороны региональных операторов прямо посреди года. Это допускается несмотря на то, что тарифы и нормативы накопления отходов устанавливались заранее и не должны были пересматриваться регионами. Об этом сообщил координатор партпроекта, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, отметив, что по данному вопросу будут направлены обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Федеральную антимонопольную службу.

«К нам стали поступать сигналы о том, что в ряде регионов в платежках за февраль стоимость обращения с ТКО выросла и иногда в несколько раз превышает цифру, которая была в январе. То есть, изменения идут уже в рамках этого года: и в январе, и в феврале уже была отдельная строка за утилизацию мусора. И это происходит в дополнение к тому, что в некоторых регионах с нового года тариф «накрутили» и не вычли из жилищной услуги. Сейчас эта плата еще увеличилась и местами рост серьезный», - рассказал координатор партпроекта, добавив, что в некоторых регионах за месяц плата за вывоз ТКО выросла в три раза.

Бурматов отметил, что, если в начале 2019 года нарушения выявлялись в действиях управляющих компаний, то сейчас речь идет о злоупотреблениях со стороны региональных операторов. «У них тариф утвержден и зафиксирован, он не менялся. Таким образом, и размер платежа меняться не должен. Раз меняется платеж, значит, где-то имеет место манипуляция: либо с нормативами накопления отходов (их можно скорректировать, например, в сторону повышения), либо просто выставили платеж на другую сумму, ничем не объясняя. И это вопрос уже не Федеральной антимонопольной службы, а прокуратуры», - сказал он, добавив, что после обобщения материалов партпроект будет взаимодействовать с надзорными ведомствами – ФАС и Генпрокуратурой.

На сегодняшний день, добавил координатор партпроекта, «Единая Россия» вскрыла, как минимум, три схемы взимания лишней платы с граждан за утилизацию твердых коммунальных отходов. «Первая – двойные платежи, вторая – скрытые платежи (когда в ряде регионов сумма за вывоз мусора из общего платежа никак не вычленяется, и люди не знают, сколько они за это платят), и третья схема выявлена сейчас - когда сумма за вывоз ТКО серьезно растет, несмотря на то, что и тарифы, и нормативы накопления должны быть зафиксированы. Это можно назвать обманом граждан», - заключил Бурматов.

Проект «Чистая страна» объединяет усилия Партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России, об этом сообщили ТИА «Острова» в Сахалинском региональном отделении Партии

"ЕДИНАЯ РОССИЯ".