В «Единой России» предложили расширить список оснований для получения ипотечных каникул, включив в него рождение второго ребенка

Перечень оснований, по которым банки будут обязаны вводить ипотечные каникулы для заемщиков, должен быть максимально широким и включать в себя не только потерю работы, но и вторую беременность. Об этом заявила член общественного совета партийного проекта «Крепкая семья», депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова в ходе заседания внутрипартийной дискуссионной площадки партии «Единая Россия» «Благополучие человека» на тему «Доступная ипотека – шаг к семейному благополучию». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.

«До 25 марта в Государственную Думу должны быть внесены законопроекты, которые будут касаться ипотечных каникул и продления сроков субсидирования процентной ставки до 6% для лиц, у которых родился второй ребенок. Что касается ипотечных каникул, то мы, депутаты, будем смотреть как в законопроекте будут описываться случаи их предоставления. И нужно предложить одной из причин для получения ипотечных каникул - повторную беременность. Ведь в настоящее время обладатели ипотеки крайне редко планируют вторую и последующую беременности только потому, что хотят как можно быстрее погасить этот кредит», - сообщила Цыбизова.

Напомним, в феврале в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин призвал разработать для защиты людей, выплачивающих ипотеку дополнительные законодательные гарантии. «Предлагаю предусмотреть «ипотечные каникулы», то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее», - заявил глава государства.

Еще одно важное предложение «Единой России» - снизить в два раза первоначальный взнос на приобретение жилья по «детской» ипотеке.

Участники дискуссионной площадки «Единой России» «Благополучие человека» выработали предложения по улучшению механизма предоставления ипотечных кредитов семьям с детьми. Резолюция будет представлена на заседании Президиума Генерального совета Партии 21 марта. Об этом заявила координатор дискуссионной площадки, ректор РГСУ Наталья Починок.

В проект резолюции вошли следующие предложения: Правительству РФ предлагается снизить в два раза первоначальный взнос на приобретение жилья по «детской» ипотеке. Также необходимо уменьшить начало льготного периода для ипотечных заемщиков с двух месяцев до одного с момента обращения, предусмотреть возможность использования кредитных каникул для всех заемщиков с детьми независимо от сроков принятия законопроекта «Об ипотечных каникулах».

Кроме того, участники площадки выступают за ускорение создания финансовых инструментов для поддержки семей при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) в рамках исполнения поручения Президента РФ по итогам Послания. В проекте резолюции говорится о необходимости предусмотреть в федеральном бюджете средства на подведение коммуникаций к объектам застройки ИЖС, возводимым на ипотечные средства.

«Сегодня на дискуссионной площадке «Благополучие человека» мы провели «нулевые чтения» по законопроекту об ипотечных каникулах и рассмотрели тему доступности ипотеки, прежде всего семейной, «детской». Она, действительно, является основой семейного благополучия и должна стать драйвером развития демографии. Семья, материнство и детство – это основополагающие ценности нашего государства. И мы должны делать все для их поддержки, о чем неоднократно говорил Владимир Путин. Сегодня вместе с участниками дискуссии – экспертами, депутатами, представителями регионов – мы обозначили проблемы и выработали конкретные предложения, которые вошли в проект резолюции», – заявила Починок.