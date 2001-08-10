На конкурс «Команда Сахалинской области» подали более 1300 заявок
Завершился первый этап кадрового проекта, который стартовал 18 февраля по инициативе главы островного региона Валерия Лимаренко. Более 70 процентов всех заявок поступило от сахалинцев и курильчан.
– Такая активность подтверждает, что в нашем регионе много активных, целеустремленных, грамотных людей, готовых решать самые серьезные задачи по развитию Сахалина и Курильских островов. Надеюсь, что конкурс позволит усилить и укрепить нашу команду, – отметил Валерий Лимаренко.
На первом этапе конкурса участники прошли регистрацию на официальном сайте командасахалина.рф и написали эссе, где представили свое видение решения первоочередных для реиона проблем. Всего поступило более 1300 заявок от жителей 42 регионов России, подавляющее большинство – от уроженцев Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.
– Желание стать частью «Команды» выразили как специалисты с высшим образованием, так и студенты старших курсов вузов в возрасте от 20 до 45 лет. Участники заняты в самых разных отраслях – нефтегазовом секторе, строительстве, социальной сфере, работают на транспорте, госслужбе, – рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергей Наумов. – Ни один из участников кадрового проекта не останется незамеченным. Конкурс – это социальный лифт, который каждый житель области может использовать для профессионального роста, для быстрой реализации своих идей по улучшению жизни на Сахалине и Курилах.
До конца марта эксперты кадрового конкурса проверят достоверность предоставленной информации и определят участников следующего дистанционного этапа, который стартует 28 марта. В состав конкурсной комиссии входят эксперты федерального конкурса «Лидеры России». Беспристрастность оценки также обеспечивает наблюдательный совет, в состав которого вошли известные в области представители науки, искусства, бизнеса и власти.
Участникам предстоит пройти демонстрационную и основную версию тестирования. Наиболее успешно справившиеся с работой попадут в число 200 финалистов, которые будут приглашены на очный этап в Южно-Сахалинск.
Финал будет проходить с 19 по 22 апреля. Желающим стать частью «Команды Сахалинской области» нужно будет справиться с заданиями, моделирующими управленческую деятельность, проявить лидерские качества, продемонстрировать умение работать в команде.
Победители будут включены в кадровый резерв Сахалинской области и получат возможность занять руководящие должности в правительстве региона, администрациях муниципальных образований, бизнес-корпорациях. Сегодня остаются вакантными должности двух заместителей председателя правительства, четырех министров и двух их заместителей, четырех руководителей агентств и пяти заместителей глав администраций.
«Команда Сахалинской области» предоставляет молодым управленцам широкие возможности для повышения уровня своего образования. По итогам конкурса будет разыграно около 10 образовательных грантов по 1 миллиону рублей на обучение в ведущих российских вузах. Также будет предоставлено 15 грантов на реализацию лучших волонтерских, молодежных, социальных проектов.
Кадровый конкурс проводится при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» с целью сформировать высокоэффективную команду управленцев для Сахалинской области.
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