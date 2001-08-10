Ревенко: Законопроект о «22-й кнопке» позволит поддержать местные телеканалы
Включение в обязательный цифровой пакет муниципальных телеканалов, который распространяют операторы кабельных сетей, расширит информационное пространство для зрителей и позволит существенно поддержать местную тележурналистику. Об этом заявил соавтор законопроекта о «22-й кнопке» - заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям Евгений Ревенко. Как сообщили ТИА «Острова» в Сахалинском отделении «Единой России», документ предполагает внесение изменений в статью 32 федерального закона «О средствах массовой информации» и статью 46 федерального закона «О связи».
Ревенко напомнил, что при переходе с аналогового вещания на цифровое был сформирован обязательный пакет, состоящий из 20 телеканалов. «В свое время была создана так называемая 21-я кнопка, на которой на бесплатной основе было решено разместить региональные телеканалы. Сейчас мы говорим о необходимости создания так называемой 22-й кнопки, на которой могли бы размещаться муниципальные телеканалы там, где они есть», – отметил парламентарий.
«Это решение, во-первых, позволит расширить информационное пространство, чтобы зрители в муниципалитетах могли получать в цифровом качестве и на бесплатной основе в обязательном пакете новости о своем муниципалитете. Местные новости являются наиболее востребованным продуктом во многих странах, в том числе и в России. Люди хотят знать, что происходит непосредственно у них дома», – уверен Ревенко.
С другой стороны, по словам парламентария, такая мера позволит поддержать местные телеканалы, которые в настоящий момент не имеют финансовой возможности входить в подобные пакеты.
«Этим законопроектом мы хотим обязать операторов кабельных сетей бесплатно включить на конкурсной основе муниципальные телеканалы для распространения в соответствующих округах», – отметил он.
Ревенко обратил внимание на важный момент, что в законе указаны условия, какие муниципальные телеканалы могут быть включены в бесплатный пакет.
«В законопроекте оговаривается, что обязательный общедоступный канал может быть избран только из числа тех телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции и не менее 20% от общего времени вещания такого телеканала составляют программы, которые освещают вопросы местного значения и трансляция которых осуществляется на территории соответствующего муниципального образования», – пояснил парламентарий.
Ревенко отметил, что соавторами законопроекта о «22-й кнопке» являются представители комитета Госдумы по информационным технологиям и связи и в этом списке – представители всех без исключения фракций Госдумы. «Я рассчитываю, что, безусловно, мы успеем принять законопроект уже в весеннюю сессию и, конечно же, рассчитываем на поддержку нижней палаты парламента», – заявил замсекретаря Генсовета Партии.
«Для нас это очень важно. Надо идти в ногу со временем, чтобы повышать качество вещания и если нас включат в эту программу, то будем только благодарны, чтобы на бесплатной основе перейти на цифровое вещание, и зрители нашего северного сахалинского городского округа могли бы получать качественный продукт», - рассказал руководитель ООО ТРК «Оха» Никита Бибик. Отметим, что частная телерадиокомпания была создана в городе нефтяников в 90-е годы прошлого века и ее продукция востребована среди зрителей, так как им необходимы новости о жизни своего муниципального округа «из первых рук».
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