Сахалинская медицина должна бороться за жизнь и здоровье каждого жителя региона

Принципиально изменить подход к оказанию медицинских услуг в сахалинских учреждениях здравоохранения, чтобы каждый пациент ощущал заботу и внимание, – такую задачу сегодня поставил врио губернатора Валерий Лимаренко на заседании областного правительства. Глава региона озвучил пути решения актуальных вопросов в островном здравоохранении.

Как сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области, по мнению Валерия Лимаренко, одна из главных проблем в области – низкая продолжительность жизни людей – в среднем до 70 лет. Для сравнения общероссийский показатель – 73 года, а на соседних японских островах – более 80 лет.

- Мы должны перестать заниматься статистикой умерших и начать бороться за жизнь и здоровье каждого человека, - подчеркнул глава региона. - У нас пока один из худших в стране показателей по онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, низкая выявляемость патологий на ранних стадиях. Чтобы решить эти проблемы, помимо новейшего оборудования, нужна всеобщая диспансеризация и профессиональные медицинские кадры.

Для изменения ситуации областное правительство, по поручению Валерия Лимаренко, приняло ряд мер. В частности, до конца текущего года будут открыты центры амбулаторной онкологии в Охе и Поронайске, кабинет гериатрии в консультационно-диагностическом центре Южно-Сахалинска, начнут функционировать 15 гериатрических коек в Южно-Сахалинске, Корсакове и Холмске. Появятся фельдшерско-акушерские пункты в селах Зональное, Красная Тымь, Хоэ, Совхозное, Песчанское, Весточка, Колхозное, а также амбулатории в Стародубском и Мгачи. Региональный сосудистый центр будет расширен с 60 до 120 коек, а в областной клинической больнице заработают два новых отделения: торакальное и челюстно-лицевой хирургии. На этом строительство объектов здравоохранения не остановится: всего до 2024 года Сахалинская область получит 3 больницы, 8 лечебных корпусов и 11 поликлиник.

Валерий Лимаренко напомнил, что для привлечения в регион высококлассных специалистов создан эффективный механизм материального стимулирования – с 1 апреля вырастет заработная плата врачей и среднего персонала на 30 и 10 процентов соответственно. Вдвое увеличится размер «подъемных» для врачей – в зависимости от района эта сумма будет варьироваться от 1,45 до 2,6 миллионов рублей. Кроме того, специалист, решивший приехать жить и работать в Сахалинскую область как участник медицинской кадровой программы, сможет претендовать на единовременную выплату на покупку жилья в размере до 60 процентов от стоимости. Также увеличена ежемесячная доплата молодым специалистам и введена компенсация за аренду жилья.

- Эти показатели – рекордные для России – были введены, чтобы у главных врачей медицинских учреждений Сахалинской области появилась возможность приглашать на работу специалистов высшей квалификации из любого региона страны, - подчеркнул Валерий Лимаренко. – Но для получения всех этих благ участнику медицинской кадровой программы необходимо отработать в островной медицине не менее 10 лет, это наша принципиальная позиция.

Также среди задач - сокращение более чем в два раза времени ожидания медицинской помощи за счет реализации проекта «Бережливая поликлиника». К 1 апреля текущего года будут сформированы ключевые стандарты работы медучреждений по критериям бережливого производства, цифровых технологий, а также показатели снижения смертности. До конца 2019 года проект запустят в 25 медицинских учреждениях региона. К 2021 году уже все 55 островных поликлиник станут работать по принципам бережливого производства.

Решено и сократить дистанцию между пациентом и лечебным учреждением – с 1 апреля заработает колл-центр по вопросам медицинского обслуживания. Планируется создание единой диспетчерской службы скорой помощи. Это обеспечит четкое распределение вызовов, контроль за местонахождением автомобилей и уменьшит время ожидания скорой как минимум на 10 процентов.

Не остались без внимания и вопросы нехватки медоборудования и площадей в лечебных учреждениях региона, а также ветхого состояния некоторых зданий. Валерий Лимаренко рассказал, что в текущем году предусмотрено 1,5 миллиарда рублей на капремонт больниц и поликлиник и 2,7 миллиарда рублей – на приобретение медицинского оборудования. Финансирование по обоим направлениям было увеличено более чем в два раза, в сравнении с 2018 годом.

- Позитивные изменения – налицо, - уверен председатель сахалинского регионального всероссийского общества слепых Василий Кравцов. – Зарплата медиков растет, в сферу здравоохранения привлекаются новые кадры, планируется строительство новых больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Главное – закончить начатое, довести до ума. Но необходим и контроль – за качеством лекарств, за работой медперсонала, чтоб все материальные поощрения были оправданы.

Еще одна задача, озвученная врио губернатора Валерием Лимаренко, – реализация программы «Активное долголетие». В ее рамках будет создана система долговременного ухода за пожилыми сахалинцами, для них станут более доступными спортивные объекты. Заниматься физкультурой пенсионеры смогут в дневное время под надзором опытных инструкторов. Все эти меры призваны увеличить продолжительность жизни сахалинцев уже в этом году до 72 лет, а в 2024-м – до 78 лет.