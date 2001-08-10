В Сахалинской области хотят вдвое снизить уровень бедности

В Сахалинской области планируется вдвое снизить уровень бедности. Задачу поставил Валерий Лимаренко на заседании правительства островного региона. Для этого активнее будет использоваться механизм социального контракта, по которому нуждающимся предоставляется материальная помощь в сложных жизненных ситуациях.

Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, в свою очередь, гражданин обязуется выполнить условия программы социальной адаптации, которую индивидуально разрабатывают специалисты Центра социальной поддержки вместе с заявителем. Целью программы, например, может быть помощь в получении образования и устройстве на работу или открытие собственного дела и повышение доходов семьи.

– Нельзя допускать, чтобы рождение ребенка или выход на пенсию ставили сахалинцев и курильчан за черту бедности, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Эффективным средством в борьбе с бедностью является государственная помощь на основании социального контракта.

По словам главы региона, в 2019 году из областного бюджета на эти цели предусмотрено 61,7 миллиона рублей, чтобы как можно больше жителей области смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию. С января было заключено уже 53 новых соцконтракта, 290 – продолжают действовать с прошлого года. Всего же с 2014 года, когда начала предоставляться такая поддержка, было заключено боле 1400 социальных контрактов.

На период действия контракта – от 3 месяцев до 1 года – предоставляется ежемесячная выплата от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от дохода семьи. Если это предусматривают мероприятия социальной адаптации, есть возможность получить единовременную выплату – до 240 тысяч рублей.

Наталья Колотыгина из Корсакова использовала денежную помощь для развития личного подсобного хозяйства. Сахалинка воспитывает двух сыновей, сейчас – в декретном отпуске с младшим.

– По социальному контракту сначала построили подсобное помещение, потом закупили курочек, корма для них. На новогоднем столе у нас уже были свежие домашние яйца. А совсем недавно появились первые цыплята, – рассказала Наталья. – Конечно, без финансовой помощи ничего бы не получилось. Мне нравится заниматься своим делом. Постепенно будем расширяться. Можно, например, теплицу построить, овощи выращивать.

Сахалинские семьи используют социальный контракт для организации предпринимательской деятельности – парикмахерские услуги, пошив одежды, выпечка кондитерских и хлебобулочных изделий и другие направления. Также жители островного региона направляют средства на профессиональное обучение и повышение квалификации, на приобретение оборудования для открытия личного дела.

Помощь на основании социального контракта оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, желающим самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию. Эта мера поддержки не влечет за собой прекращения других выплат, которые предоставляются нуждающимся.

– Эффективность этой меры поддержки подтверждается практикой. По окончании срока действия социального контракта среднедушевой доход семьи увеличивается более чем в два раза, – пояснила начальник отдела семейной политики Центра социальной поддержки Сахалинской области Олеся Кононова.

Для заключения социального контракта необходимо обратиться в отделение Центра социальной поддержки по месту жительства.