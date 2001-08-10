«Единая Россия» поддерживает законопроект Минтранса о невозможности высаживать детей из общественного транспорта
Эксперты партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги» поддерживают законопроект Минтранса, внесенный на рассмотрение в Правительство РФ, согласно которому будет запрещено высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия». Партия поддерживает данный законопроект, и совместно с Минтрансом доработает документ перед его внесением в Государственную Думу. Об этом заявил координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский на заседании общественного совета партпроекта.
«Важный вопрос, который партийный проект взял на контроль – это невозможность высаживать наших малолетних пассажиров из общественного транспорта. Мы все подключились к решению этого вопроса. С учетом того, что зимой такие высадки были достаточно частыми в ряде регионов, Минтранс, благодаря, в том числе, позиции партийного проекта, 4 марта внес в Правительство законопроект, который запрещает высаживать детей до 16 лет из автобусов. Безусловно, Партия поддерживает данный законопроект. Мы все вместе должны создавать условия, которые не ставят под угрозу жизнь и здоровье наших детей», - заявил Афонский.
В свою очередь председатель общественного совета Александр Жуков отметил, что в ряде регионов уже приняты регламенты и нормативные акты, которые не допускают высадки школьников из общественного транспорта. «В двенадцати регионах высадка детей за неоплаченный проезд в общественном транспорте запрещена (Санкт-Петербург, Новосибирск, Самарская, Калужская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Тюменская области, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, Республика Тыва)», - отметил Жуков.
Напомним, Минтрансом подготовлены проекты федеральных законов «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона, согласно которым устанавливается полный запрет на принудительную высадку из транспортного средства безбилетного лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, что не освобождает его родителей или иных законных представителей от оплаты проезда за ребенка и административного штрафа. Минтранс России письмом от 4 марта 2019 года внес данные законопроекты в Правительство Российской Федерации.
Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.
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