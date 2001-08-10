«Единая Россия» запустила народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси
Координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко объявила о старте народного мониторинга наличия лицензий на таксомоторную деятельность у водителей, осуществляющих коммерческую перевозку пассажиров. Мониторинг будет проводиться до конца апреля во всех регионах. Информация о нарушениях будет передана в ГИБДД для последующего устранения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинском региональногом отделении Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
«Любой желающий через специальный сервис на сайте партпроекта может проверить данные о лицензии таксиста путем ввода государственного регистрационного знака автомобиля и сообщить о возможном нарушении. Всю информацию о незаконных перевозках мы незамедлительно будем отправлять в ГИБДД и надзорные органы. Наш народный мониторинг позволит понять истинный масштаб проблемы и снизить риск оказания общественно опасной услуги», - отметила Кувычко.
По ее словам, на рынке таксомоторных перевозок заняты от 2 до 2,5 миллионов человек. «При этом, по данным экспертов, до двух третей этого рынка занимает нелегальный извоз. Это порядка полутора миллионов водителей, которые ежедневно подвергают опасности жизнь и здоровье своих пассажиров, ведь 60% дорожно-транспортных происшествий приходится именно на нелегалов», - подчеркнула координатор партпроекта «Народный контроль».
Партийный проект «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.
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