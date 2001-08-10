По инициативе спикера островного парламента Андрея Хапочкина прошло первое рабочее совещание по итогам поездки рабочей группы депутатов островного парламента к оленеводам Ногликского района.

В совещании приняли участие руководители министерств сельского хозяйства и лесной отрасли. Как сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской областной думе, стороны обсудили самые болевые точки островного оленеводства, наметили «дорожную карту» совместной работы.

Сокращение поголовья, кадровый дефицит, ухудшение экологии, слабая материальная база все эти проблемы из года в год сводят на нет развитие оленеводства на севере островного региона. Изменить ситуацию пытались не раз, но пока не получилось. После визита в Сахалинскую область делегации Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с президентом совета ассоциации «Оленеводы мира» Сергеем Харючи и его встречи с островными парламентариями по инициативе спикера областной Думы Андрея Хапочкина состоялась поездка рабочей группы депутатов, представляющих фракцию «Единая Россия» на север острова, в ходе которой они познакомились с бытом оленеводов, представителей коренных малочисленных народностей севера, из первых уст услышали их проблемы.

Вначале совещания Андрей Хапочкин познакомил участников совещания с практикой оленеводства в Чукотском автономном округе, где зарегистрировано 15 оленеводческих хозяйств в которых трудятся 800 оленеводов, при этом поголовье домашних оленей составляет более 185 тысяч голов. Для сравнения, в единственной на Сахалине родовой общине "Юктэ", представленной в основном народностью уйльта (или ороки) трудятся 8 оленеводов, а популяция оленей составляет всего 120 голов, причем половину из них составляют олени недавно завезенные в рамках благотворительной поддержки из Якутии.

При этом по словам директора департамента особо охраняемы природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты Данилы Дударева, в лесах северного Сахалина обитает сегодня более 1800 диких оленей, но и здесь прогноз неутешителен - поголовье диких животных также из года в год только уменьшается. Как заметил Андрей Хапочкин, если в экстренном порядке не будут предприняты реальные шаги для сохранения оленеводства на севере Сахалине, то уже через пять-шесть лет Сахалинская область потеряет эту самобытную культуру малочисленных коренных народностей острова окончательно.

- Ситуация удручающая. Хотя внешняя картинка для этнотуризма – очень красивая. Нам необходимо выработать совместную сбалансированную политику, которая бы отвечала интересам рядового оленевода и системному развитию островного оленеводства, - подчеркнул спикер островного парламента. - И я хочу предупредить наши министерства, что Сахалинская областная Дума берет эту проблему на прямой контроль.

Спикер предложил также рассмотреть опыт расположенного на Камчатке Коряцкого автономного округа по развитию оленеводства, куда переехали для постоянного проживания семьи опытных оленеводов из Ямало-Ненецкого автономного округа с оленями и собаками, а также со всем необходимым для занятия оленеводства инвентарем, включая нарты и чумы для проживания. При этом они не только занимаются содержанием и разведением оленей, но и обучают своему ремеслу местных жителей, которые, к сожалению, потеряли навыки ведения родового хозяйства.

Среди основных проблем сахалинского оленеводства участники совещания назвали отсутствие системной господдержки, острую нехватку специалистов, браконьерство, износ техники, а также непривлекательность отрасли для молодежи ввиду практически полного отсутствия заработной платы у оленеводов, которые сегодня живут в основном за счет минимальных социальных пособий.

Обсудив весь спектр проблем сахалинских оленеводов, участники совещания наметили «дорожную карту» совместной работы рабочей группы и договорились представить конкретные предложения следующее совещание, которое состоится 8 апреля.