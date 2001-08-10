«Единая Россия» предлагает включить малые города в проект по реконструкции сельских спортзалов

Партийный проект «Единой России» «Детский спорт» совместно с Министерством просвещения РФ готовит инициативу по включению в программу реконструкции спортивных залов в сельских школах общеобразовательных учреждений, расположенных в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек. Поправки в нормативно-правовые акты планируется внести до конца года. Об этом заявила координатор партийного проекта «Детский спорт», заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Ирина Роднина, комментируя заявление министра просвещения РФ Ольги Васильевой о том, что почти треть школ в России нуждаются в ремонте спортзалов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинском отделении Партии «Единая Россия».

«Мы прорабатываем этот вопрос с Министерством просвещения РФ. Надеюсь, что за год мы сможем внести соответствующие правки в нормативно-правовую документацию программы и со следующего года включить в реализацию направления общеобразовательные учреждения, расположенные в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек», – заявила координатор партпроекта «Детский спорт».

Она отметила, что министр просвещения РФ заявила о запросе на строительство спортивных сооружений в школах малых городов и поселков городского типа. Она также сообщила, что в прошлом году от координаторов проекта «Детский спорт» в регионах и руководителей органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъектов РФ регулярно поступали обращения с просьбой расширить географию направления «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» до малых городов и поселков городского типа.

Роднина сообщила, что за время реализации направления партпроекта «Детский спорт» было отремонтировано 4688 сельских школьных спортивных залов, перепрофилировано под спортивные залы 268 аудиторий и оснащено 1924 открытых плоскостных спортивных сооружений. «В этом году финансирование направления продолжено, общий объем средств составил 1,455 млрд руб.», – сказала она.

Ранее на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что более 12 тыс. из 40,7 тыс. российских школ нуждаются в ремонте спортивных залов, еще 4 441 не имеют их вовсе. По словам министра, в реализуемой Минпросвещения и партией «Единая Россия» с 2014 года программе развития инфраструктуры в сельской школе приняли участие 83 региона, из федерального бюджета было выделено 8 млрд рублей, из региональных – 300 млн. Было построено 5 295 новых залов, 2 тыс. школ получили новые открытые спортивные сооружения.

Проект Партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.