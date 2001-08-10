В Сахалинской области обсудили перспективы цифровизации

В рамках разработки новой стратегии социально-экономического развития Сахалина и Курил до 2035 года этой теме был посвящен один из круглых столов, который провел исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Вячеслав Аленьков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Участие в дискуссии приняли представители правительства Сахалинской области, администрации Южно-Сахалинска и предприятий бизнеса в области цифровых технологий и связи, а также руководство центра стратегических разработок «Северо-Запад». Эта организация совместно с областными властями разрабатывает новую стратегию социально-экономического развития региона.

По словам Вячеслава Аленькова, в области цифровизации внимание, в первую очередь, будет уделяться инфраструктурному развитию – для каждого жителя островного региона должен быть доступен широкополосный Интернет. Второй ключевой задачей является развитие цифровых сервисов не только для представителей бизнеса, но и для всех сахалинцев и курильчан. Также цифровизация коснется государственного и муниципального управления, что позволит повысить его эффективность.

– Сегодня Сахалинской области нужны современные механизмы и инструменты, которые обеспечат высокие темпы экономического роста и развития социальной сферы. Большие перспективы здесь дает цифровая трансформация всех ключевых сфер жизни. Об этом говорит и национальный проект «Цифровая экономика», – отметил Вячеслав Аленьков.

Как отметила модератор круглого стола, директор центра стратегических разработок «Северо-Запад» Марина Липецкая, цифровизация особенно важна для Сахалинской области в связи с геополитическим положением.

– Страны Азиатско-Тихоокеанского региона интенсивно развивают цифровую инфраструктуру. Сахалин и Курилы – как значимая часть АТР – должны будет соответствовать не только российской, но и международной повестке в области цифровых технологий, – сказала Марина Липецкая.

В островном регионе уже есть примеры успешного внедрения электронных сервисов. Например, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» помогает предупреждать возможные угрозы – природные и техногенные чрезвычайные ситуации, правонарушения.

– «Безопасный город» интегрирует информацию от дежурных, диспетчерских, муниципальных служб. Используется множество технологий – от распознавания лиц до сейсмологических наблюдений. Объединяя все эти сведения, можно создать полную картину обстановки в городе и ликвидировать реальные и потенциальные угрозы, – пояснил руководитель отдела Сахалинского областного центра информатизации Антон Косвинцев.

В ходе круглого стола заместитель директора макрорегионального филиала ПАО «Ростелеком» Максим Ситников подчеркнул важность внедрения массовых цифровых решений, которые могут дать значительный эффект в социальной сфере. Так, в медицинской сфере цифровые сервисы помогают предотвращать риски заболеваний, а в отрасли образования на основе анализа успеваемости прогнозируют возможные оценки на экзаменах.

Руководитель проектной группы Digital Design (Санкт-Петербург) Илья Мартухович отметил высокую эффективность «открытых данных», которые используются, например, для анализа ландшафта и прогнозирования в строительстве.

Все предложенные инициативы в целом соответствуют лучшему мировому и российскому опыту. В региональном правительстве будет создано несколько рабочих групп для проработки программы цифровизации Сахалинской области. Здесь будет учитываться мнение сахалинцев и курильчан, а также представителей бизнес-сообщества о том, какие именно электронные сервисы они хотели бы получать.