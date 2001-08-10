Южносахалинцы все активнее включаются в предварительное голосование «Единой России»
2 апреля состоялось очередное заседание Сахалинского оргкомитета по проведению предварительного голосования в городскую думу города Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».
Были зарегистрированы еще 9 участников, а именно - Зайцев Владимир Николаевич, председатель Городской Думы города Южно-Сахалинска, Тян Евгений Георгиевич, депутат Городской Думы города Южно-Сахалинска, Матвеенко Владимир Александрович, индивидуальный предприниматель, Шемберг Владислав Леонидович, директор МБУ «Спортивный город», Гортованов Олег Анатольевич, директор МБУ «Центр молодежных инициатив», Тен Руслан Игоревич, генеральный директор ООО «Текинвест», Соловьев Владислав Сергеевич, представитель ООО «ПО» «Аверс-сервис», Аксенов Сергей Евгеньевич, менеджер по продажам, Каблуков Иван Васильевич, индивидуальный предприниматель.
На данный момент в оргкомитет поступили заявления еще от 5 человек, решение о их регистрации будет принято на ближайшем заседании.
Справка:
Для участия в Предварительном голосовании необходимо представить в Региональный оргкомитет пакет документов (перечень представлен на сайте Сахалинского регионального отделения Партии). В течение пяти дней с момента приема документов оргкомитет должен зарегистрировать заявление либо дать обоснованный отказ в регистрации.
Обязательными условиями для участников являются: отсутствие судимости, отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство, а также активов за рубежом, отсутствие членства в иной партии, кроме «Единой России»).
Участник предварительного голосования обязан принять участие не менее чем в двух дебатах на территории соответствующего избирательного округа. Агитация осуществляется в период с момента выдвижения февраля по 25 мая.
Местонахождение Регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, офис 325, тел.: 8 (4242) 50-09-25.
Время приема документов: понедельник – пятница с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, суббота – с 10.00 до 12.00.
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