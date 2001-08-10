Партия «Единая Россия» проведет летом всероссийский фестиваль дворового футбола
ВПП «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Детский спорт» проведет летом всероссийский фестиваль дворового футбола. Торжественная церемония открытия турнира и официальный старт отборочных соревнований на муниципальном и региональном уровнях состоится 18 мая, который утвержден как всероссийский день футбола. Об этом ТИА «Острова» сообщили в партии.
Финальный этап всероссийского фестиваля дворового футбола пройдет в Санкт-Петербурге в последние дни августа. Об этом сообщила координатор партийного проекта «Детский спорт», депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ирина Роднина. «В прошлом году Россия принимала Чемпионат мира по футболу, и после него осталось богатое наследие в виде спортивной инфраструктуры, возросшего интереса к футболу и активной базы болельщиков. Поэтому мы решили запустить новое направление партийного проекта «Детский спорт» - «Дворовый футбол». В его рамках 18 мая будет дан официальный старт отборочных соревнований всероссийского фестиваля дворового футбола на муниципальном и региональном уровнях», – заявила Роднина.
Направление «Дворовый футбол» будет реализовываться в три этапа. Муниципальный этап – регулярные соревнования на муниципальном уровне с конца мая по конец августа, региональный этап – турниры с участием победителей муниципальных этапов в первой половине августа; и финальный этап всероссийского фестиваля дворового футбола пройдет в Санкт-Петербурге в последние дни августа.
По словам Родниной, в некоторых субъектах РФ уже проводятся различные соревнования по дворовому футболу, но они не имеют единых правил проведения. «Поэтому основной целью направления «Дворовый футбол» станет организация досуга детей на каникулах и создание единой системы соревнований среди дворовых команд. Она объединит муниципальные и региональные турниры, которые в большом количестве проходят в регионах, но не включены в календарные планы министерства спорта России и Российского футбольного союза», – объяснила координатор партпроекта.
На Сахалине дворовый футбол также развивается благодаря региональному партийному проекту «Спорт против подворотни», который начал развивать и продолжат его курировать секретарь Сахалинского регионального отделения ВПП «Единая Россия», председатель областной Думы Андрей Хапочкин. По его словам, многие, кто играли еще 7 лет назад в детских садах в «Хоккей в валенках» плавно перешли в игры дворового футбола.
«Для нас важно, чтобы молодое поколение росло сильным и здоровым, чтобы для них спорт стал настоящим хобби. Радует то, что в районах области появились инициативные люди, которые начали работать с детьми. В самом северном городе Сахалина, в городе нефтяников Охе, проведен уже первый товарищеский матч между двумя детскими командами по хоккею. Очень приятно, что организовал его секретарь местного отделения партии «Единая Россия», который потом сообщил мне, что к нему подходило много родителей, желающих сформировать команды вроде «папа-мама-я – спортивная семья» и вместе играть в хоккей и футбол. Летом у нас начнутся игры детского дворового футбола», - рассказал Хапочкин.
Проект Партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.
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