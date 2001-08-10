Валерий Лимаренко встретился с жителями Березняков
Накануне состоялась рабочая поездка главы Сахалинской области в село Березняки, расположенное в границах городского округа «Южно-Сахалинск». Валерий Лимаренко ознакомился с работой ряда социальных объектов и провел встречу с местными жителями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Одна из главных проблем села – большие объемы ветхого и аварийного жилья. Валерий Лимаренко осмотрел жилфонд, требующий сноса, в котором все еще проживают 219 человек.
- Дома старые, их уже перекосило, капитального ремонта никогда не видели. Пол в моей квартире ходит ходуном, бывают проблемы с водой, - рассказала одна из селянок.
Для решения проблемы, уже в этом году в Березняках развернется жилищное строительство. По улице Зеленой, 10А и 22 начнут возводить два новых дома. Квартиры в них в следующем году получит 81 человек. В 2021-ом новоселье справят еще 138 семей березняковцев. Кроме того, девять домов на улицах Крайняя и Зеленая в ближайшие два года капитально отремонтируют.
- Жилищная проблема сегодня, пожалуй, самая острая для села. Мы посмотрели аварийные дома и условия, в которых живут люди. Принято решение втрое ускорить расселение аварийного фонда – программа, изначально рассчитанная на 6 лет, будет выполнена за два года, - заявил Валерий Лимаренко.
По словам мэра городского округа Сергея Надсадина, для решения этих задач муниципалитет получит финансирование из областного бюджета в полном объеме.
- Принципиально новый подход областного руководства позволит нам вплотную заняться строительством. Наконец, начнет решаться многолетняя проблема Березняков, - сказал Сергей Надсадин.
На встрече с Валерием Лимаренко селяне подняли и другие актуальные вопросы. Один из них – высокая изношенность сетей холодного водоснабжения и водоотведения в Березняках и соседнем Старорусском. В обоих населенных пунктах по 73 процента коммуникаций требуют ремонта. Глава региона поручил разработать проектно-сметную документацию по всем объектам. Замена сетей начнется уже летом этого года.
Высокая изношенность дорог, местами отсутствие асфальтового покрытия – не менее важная проблема, поднятая в ходе разговора. В Березняках требуется уложить 20 километров асфальтовых дорог, еще 3,5 километра - в селе Старорусском. Поставлена задача подготовить документацию на проведение работ, после чего подать заявку на финансирование.
Еще одна боль местных жителей - отсутствие аптеки. Лекарства в Березняках можно приобрести только в местном фельдшерско-акушерском пункте.
- Выбор медикаментов скудный, работает пункт лишь до обеда. За лекарствами нам приходится ездить в Ново-Александровск, это очень неудобно, - пояснила местный педагог Зинаида Ситникова.
Валерий Лимаренко дал мэру Южно-Сахалинска указание проработать возможность открытия в селе частной аптеки. При необходимости предпринимателям будут выделены субсидии из бюджета.
Часть вопросов от местных жителей касалась газификации села. Люди обеспокоены низкими темпами работ. На сегодняшний день к газоснабжению подключены уже 9 улиц, но необходимо подвести инженерные сети еще к 35 улицам.
Глава области назвал точные сроки, когда газ придет в дома потребителей. Уже в этом году будут подключены 13 улиц, еще через год – 22 улицы. Для этого прокладывается 63 километра газопровода.
На встрече, которая продлилась 3,5 часа, прозвучали вопросы о благоустройстве села, строительстве тротуаров и детских площадок. По каждому из них местные власти получили соответствующие поручения.
Комментарии - 0
Другие
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 10:53 Сегодня ДТП в Томаринском районе унесла жизнь молодого сахалинца
- 10:47 Сегодня В Поронайском районе в ДТП пострадали ребенок и пенсионер
- 09:01 Сегодня Малоимущие сахалинцы открывают собственное дело при помощи социальных контрактов
14:34 Сегодня Валерий Лимаренко встретился с жителями Березняков
- 11:36 5 Апреля Выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
14:48 5 Апреля Сахалинские таможенники приступили к выпуску первой партии угля в порту Шахтерска
16:49 5 Апреля Уже неделю в Сахалинской области работает горячая линия «Здравоохранение»
18:16 22 Марта Министерство ЖКХ Сахалинской области подвело итоги работы за 2018 год
16:25 15 Марта Сергей Надсадин обозначил приоритеты в озеленении города на этот год
- 18:10 15 Марта ВТБ открыл эскроу-счета на 1 миллиард рублей
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
Выбор редакции
- 12:31 Сегодня На Сахалине появится координационный центр по подготовке волонтеров Победы
- 11:39 Сегодня Мэр Сергей Надсадин озвучил жителям этапы ремонта дороги на Синегорск
- 18:00 Вчера В Сахалинской области стартует масштабная акция «Чистый лес – территория без огня»
- 13:23 Вчера На Сахалин прилетели коровы
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?