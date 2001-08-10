Валерий Лимаренко встретился с жителями Березняков

Накануне состоялась рабочая поездка главы Сахалинской области в село Березняки, расположенное в границах городского округа «Южно-Сахалинск». Валерий Лимаренко ознакомился с работой ряда социальных объектов и провел встречу с местными жителями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Одна из главных проблем села – большие объемы ветхого и аварийного жилья. Валерий Лимаренко осмотрел жилфонд, требующий сноса, в котором все еще проживают 219 человек.

- Дома старые, их уже перекосило, капитального ремонта никогда не видели. Пол в моей квартире ходит ходуном, бывают проблемы с водой, - рассказала одна из селянок.

Для решения проблемы, уже в этом году в Березняках развернется жилищное строительство. По улице Зеленой, 10А и 22 начнут возводить два новых дома. Квартиры в них в следующем году получит 81 человек. В 2021-ом новоселье справят еще 138 семей березняковцев. Кроме того, девять домов на улицах Крайняя и Зеленая в ближайшие два года капитально отремонтируют.

- Жилищная проблема сегодня, пожалуй, самая острая для села. Мы посмотрели аварийные дома и условия, в которых живут люди. Принято решение втрое ускорить расселение аварийного фонда – программа, изначально рассчитанная на 6 лет, будет выполнена за два года, - заявил Валерий Лимаренко.

По словам мэра городского округа Сергея Надсадина, для решения этих задач муниципалитет получит финансирование из областного бюджета в полном объеме.

- Принципиально новый подход областного руководства позволит нам вплотную заняться строительством. Наконец, начнет решаться многолетняя проблема Березняков, - сказал Сергей Надсадин.

На встрече с Валерием Лимаренко селяне подняли и другие актуальные вопросы. Один из них – высокая изношенность сетей холодного водоснабжения и водоотведения в Березняках и соседнем Старорусском. В обоих населенных пунктах по 73 процента коммуникаций требуют ремонта. Глава региона поручил разработать проектно-сметную документацию по всем объектам. Замена сетей начнется уже летом этого года.

Высокая изношенность дорог, местами отсутствие асфальтового покрытия – не менее важная проблема, поднятая в ходе разговора. В Березняках требуется уложить 20 километров асфальтовых дорог, еще 3,5 километра - в селе Старорусском. Поставлена задача подготовить документацию на проведение работ, после чего подать заявку на финансирование.

Еще одна боль местных жителей - отсутствие аптеки. Лекарства в Березняках можно приобрести только в местном фельдшерско-акушерском пункте.

- Выбор медикаментов скудный, работает пункт лишь до обеда. За лекарствами нам приходится ездить в Ново-Александровск, это очень неудобно, - пояснила местный педагог Зинаида Ситникова.

Валерий Лимаренко дал мэру Южно-Сахалинска указание проработать возможность открытия в селе частной аптеки. При необходимости предпринимателям будут выделены субсидии из бюджета.

Часть вопросов от местных жителей касалась газификации села. Люди обеспокоены низкими темпами работ. На сегодняшний день к газоснабжению подключены уже 9 улиц, но необходимо подвести инженерные сети еще к 35 улицам.

Глава области назвал точные сроки, когда газ придет в дома потребителей. Уже в этом году будут подключены 13 улиц, еще через год – 22 улицы. Для этого прокладывается 63 километра газопровода.

На встрече, которая продлилась 3,5 часа, прозвучали вопросы о благоустройстве села, строительстве тротуаров и детских площадок. По каждому из них местные власти получили соответствующие поручения.