В Конкурсе «Команда Сахалинской области» победили 55 человек
22 апреля в Доме правительства Сахалинской области прошла торжественная церемония закрытия финала регионального кадрового Конкурса «Команда Сахалинской области». Конкурс проводило Правительство Сахалинской области по поручению главы региона Валерия Лимаренко при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», флагманским проектом которой является Конкурс управленцев «Лидеры России».
На церемонии закрытия выступили врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, председатель Наблюдательного совета кадрового Конкурса «Команда Сахалинской области» Владимир Иконников. Среди гостей присутствовали наставники проекта, члены Наблюдательного совета и оргкомитета конкурса.
Валерий Лимаренко подвел итоги. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области, из 150 финалистов было определено 55 победителей. Занявшие первые 10 мест рейтинга получат образовательные гранты по 1 млн руб. на модульную программу развития управленческих навыков в ведущих российских вузов. 2 финалиста получат гранты на реализацию своего социального проекта.
Врио Губернатора выразил надежду, что победители вольются в ряды команды Сахалина: «Кадровый проект выявил талантливых, амбициозных и небезразличных к будущему Сахалина и Курил молодых управленцев. Победители конкурса — настоящие лидеры, и именно такие люди нужны в команде Сахалинской области. Уверен, в скором времени ваши идеи начнут воплощаться и приносить первые результаты».
Поздравил присутствующих с завершением Конкурса и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он отметил, что на Конкурс подавали заявки жители из разных уголков страны. Помимо Сахалинской области, представлены еще 9 регионов: «Это в очередной раз говорит о том, что регион очень интересный привлекательный. Я уверен, что Сахалинскую область ждет мощный прорыв, но сделать это можно только совместными усилиями».
Обращаясь к победителям проекта, Алексей Комиссаров отметил, что самое важное, что они получили — это знакомство друг с другом, веру в себя, рекомендации по дальнейшему развитию, общение с наставниками. «Мы живем в такое время, когда не развиваться, не учиться просто невозможно. Мы подготовили различные образовательные программы, вебинары, которые помогут вам в дальнейшем развитии. Я вам желаю настоящего успеха, удачи для вас, для Сахалинской области, для всей нашей страны», — сказал он.
Владимир Иконников сообщил, что Наблюдательный совет активно работал на всех этапах Конкурса и не обнаружил никаких нарушений, организаторы создавали равные условия для всех участников.
«Сегодня победили все. Победили организаторы, победили участники, победил Наблюдательный совет. Потому что мы все единой командой сделали этот Конкурс. И я вас всех поздравляю с тем, что вы — победители этого первого Конкурса на Сахалине и Курильских островах», — обратился Владимир Иконников к присутствующим.
Валерий Лимаренко и Алексей Комиссаров вручили награды победителям Конкурса. А после торжественной части врио губернатора провел с ними встречу.
Публикуем полный список всех победителей и краткую информацию о каждом:
- Абакумов Максим Вадимович, Сахалинская область, Корсаков
- Алексеенко Иван Андреевич, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Алексеенко Сергей Николаевич, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Аленьков Вячеслав Владимирович, Москва
- Антонова Евгения Александровна, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Бабинец Елена Владимировна, Сахалинская область, Александровск-Сахалинский
- Батулин Николай Валерьевич, Москва
- Белякова Евгения Олеговна, Краснодарский край, Сочи
- Ведерникова Ирина Евгеньевна, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Вилькер Алексей Владимирович, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Галимов Гафур Гарифьянович, Сахалинская область, пгт Южно-Курильск
- Гаркун Павел Андреевич, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре
- Гостев Михаил Юрьевич, Амурская область, Благовещенск
- Давыдова Юлия Витальевна, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Деева Антонина Владимировна, Саратовская область, Саратов
- Донченко Артём Олегович, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Жоголев Максим Алексеевич, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Иванов Виталий Викторович, Новосибирская область, Новосибирск
- Иванова Ольга Валерьевна, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Изутов Дмитрий Александрович, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Ковтун Иван Анатольевич, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Комков Александр Викторович, Хабаровский край, Хабаровск
- Корнюх Александр Викторович, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Коршунов Дмитрий Валерьевич, Амурская область, Благовещенск
- Красильникова Елена Дмитриевна, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Кузнецов Александр Владимирович, Москва
- Ли Андрей Гынчунович, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Лончаков Роман Олегович, Сахалинская область, пгт Шахтёрск
- Малютин Сергей Сергеевич, Москва
- Медведев Дмитрий Александрович, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Медзиновский Станислав Вячеславович, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Михайлюта Евгений Игоревич, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Огаркова Ксения Сергеевна, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Павлюк Роман Сергеевич, Хабаровский край, Хабаровск
- Парфута Анастасия Олеговна, Сахалинская область, Долинск
- Подберезный Кирилл Олегович, Москва
- Пономарева Евгения Михайловна, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Прокофьев Юрий Сергеевич, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Рева Дмитрий Петрович, Амурская область, Белогорск
- Ри Ден Дин , Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Саенко Марина Михайловна, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Сажаев Александр Владимирович, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Сачук Татьяна Николаевна, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Смирнов Эдуард Геннадьевич, Воронежская область, Воронеж
- Суриков Владимир Владимирович, Приморский край, Владивосток
- Удовиченко Александр Дмитриевич, Хабаровский край, Хабаровск
- Умнов Егор Евгеньевич, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Чернецкий Сергей Игоревич, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Шамсудинов Шамиль Фезлудинович, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Шипиленко Алексей Сергеевич, Хабаровский край, Хабаровск
- Шуранов Павел Владимирович, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Шустер Владимир Андреевич, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Юрьев Илья Вячеславович, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Якубич Валерия Андреевна, Санкт-Петербург
- Ясько Кирилл Витальевич, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
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