В Конкурсе «Команда Сахалинской области» победили 55 человек

22 апреля в Доме правительства Сахалинской области прошла торжественная церемония закрытия финала регионального кадрового Конкурса «Команда Сахалинской области». Конкурс проводило Правительство Сахалинской области по поручению главы региона Валерия Лимаренко при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», флагманским проектом которой является Конкурс управленцев «Лидеры России».

На церемонии закрытия выступили врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, председатель Наблюдательного совета кадрового Конкурса «Команда Сахалинской области» Владимир Иконников. Среди гостей присутствовали наставники проекта, члены Наблюдательного совета и оргкомитета конкурса.

Валерий Лимаренко подвел итоги. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области, из 150 финалистов было определено 55 победителей. Занявшие первые 10 мест рейтинга получат образовательные гранты по 1 млн руб. на модульную программу развития управленческих навыков в ведущих российских вузов. 2 финалиста получат гранты на реализацию своего социального проекта.

Врио Губернатора выразил надежду, что победители вольются в ряды команды Сахалина: «Кадровый проект выявил талантливых, амбициозных и небезразличных к будущему Сахалина и Курил молодых управленцев. Победители конкурса — настоящие лидеры, и именно такие люди нужны в команде Сахалинской области. Уверен, в скором времени ваши идеи начнут воплощаться и приносить первые результаты».

Поздравил присутствующих с завершением Конкурса и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он отметил, что на Конкурс подавали заявки жители из разных уголков страны. Помимо Сахалинской области, представлены еще 9 регионов: «Это в очередной раз говорит о том, что регион очень интересный привлекательный. Я уверен, что Сахалинскую область ждет мощный прорыв, но сделать это можно только совместными усилиями».

Обращаясь к победителям проекта, Алексей Комиссаров отметил, что самое важное, что они получили — это знакомство друг с другом, веру в себя, рекомендации по дальнейшему развитию, общение с наставниками. «Мы живем в такое время, когда не развиваться, не учиться просто невозможно. Мы подготовили различные образовательные программы, вебинары, которые помогут вам в дальнейшем развитии. Я вам желаю настоящего успеха, удачи для вас, для Сахалинской области, для всей нашей страны», — сказал он.

Владимир Иконников сообщил, что Наблюдательный совет активно работал на всех этапах Конкурса и не обнаружил никаких нарушений, организаторы создавали равные условия для всех участников.

«Сегодня победили все. Победили организаторы, победили участники, победил Наблюдательный совет. Потому что мы все единой командой сделали этот Конкурс. И я вас всех поздравляю с тем, что вы — победители этого первого Конкурса на Сахалине и Курильских островах», — обратился Владимир Иконников к присутствующим.

Валерий Лимаренко и Алексей Комиссаров вручили награды победителям Конкурса. А после торжественной части врио губернатора провел с ними встречу.

Публикуем полный список всех победителей и краткую информацию о каждом: