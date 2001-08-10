В правительстве Сахалинской области произошли кадровые перемены

Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства - руководителя представительства губернатора и правительства Сахалинской области в Москве назначен Виталий Гудин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Виталий Васильевич родился 6 марта 1959 года в Москве. В 1982 году окончил высшее техническое училище имени Н. Баумана, инженер-механик по специальности «Производство летательных аппаратов». В 1995-м Всероссийская академия внешней торговли присвоила Гудину квалификацию экономиста со знанием иностранного языка по специальности «Международные экономические отношения (мировая экономика)». Прошел срочную военную службу в рядах Советской армии.

Свою карьеру новый зампред правительства области начал в 1988 году в научно-исследовательском институте авиационной автоматики с должности инженера-конструктора.

В 1995 году - главный специалист АОЗТ «Русско-Европейский торговый дом АККОР», коммерческий директор ООО «Самсон». С 1997 по 1999 годы - генеральный директор ТОО «ВОК Компани Лимитед».

С 2000 по 2004 годы - эксперт Торгпредства РФ в Великобритании, Лондон.

С 2004 по 2012 годы работал в Министерстве экономического развития РФ. Занимал должности от начальника профильного отдела до директора департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности.

В последующий четырехлетний период Виталий Гудин - директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии.

С 2016 по 2017 годы - начальник управления координации международного сотрудничества департамента международного сотрудничества Центрального банка Российской Федерации.

Перед назначением в правительство Сахалинской области Виталий Васильевич работал директором департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития РФ.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Высшего Евразийского экономического совета «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени.

Женат, есть сын.