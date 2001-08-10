В рамках партпроекта «Единой России» благоустроят 15 тысяч объектов

В рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда» в 2019 году будет благоустроено 10 917 дворов и 4 000 общественных пространств во всех регионах страны. За качеством проводимых работ будут следить эксперты «Городской среды». Об этом заявил федеральный координатор партпроекта Павел Качкаев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.

«В регионах «Единая Россия» проводила общественные обсуждения и рейтинговые голосования за реконструкцию общественных пространств и территорий. Мы практически завершили сбор данных об объектах, которые вошли в планы субъектов по реконструкции. На сегодняшний день нам известно, что в 2019 году в рамках партпроекта «Городская среда» будет благоустроено 10 917 дворовых территорий и 4000 общественных пространств, то есть суммарно порядка 15 000 объектов», - отметил Качаев, добавив, что к завершению сбора данных количество объектов увеличится.

Ранее «Единая Россия» отстояла действующий порядок предоставления субсидий регионам на благоустройство населенных пунктов, где живут более 1 тыс. человек, а также дворов в многоквартирных домах. Соответствующее предложение секретаря Генсовета Партии поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров, в рейтинговом голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2019 году приняли участие жители 68 субъектов России. «Рейтинговое голосование проведено в 68 субъектах России на территории 573 муниципальных образований. Это 3,865 млн человек», - подчеркнул он.

Кроме того, Качкаев напомнил, что 15 мая будут подведены итоги мониторинга качества благоустроенных объектов в 2018 году. К рейдам были привлечены региональные координаторы партийного проекта, волонтеры, местные отделения «Единой России». «Данный мониторинг мы проводим второй раз. В прошлом году были проверены объекты, благоустроенные в 2017 году, как они пережили осенне-зимний период. Тогда мы выявили более двух тысяч замечаний, из них существенных – около 300», - добавил он.

«Данные о нарушениях и недочетах, полученные по итогам проведенного мониторинга, будут переданы в Минстрой и в региональные органы жилищно-коммунального хозяйства», - заключил Качкаев, отметив, что Партия будет добиваться устранения всех выявленных нарушений, в том числе, в рамках гарантийного ремонта.