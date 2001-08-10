Тихоокеанское
информационное агентство
30 Апреля 2019
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10:44, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

На сайте «Единой России» появился раздел для онлайн обращения в комиссию партии по этике

На официальном сайте партии «Единая Россия» появился специальный раздел «Онлайн-обращение», при помощи которого каждый желающий может обратиться в комиссию партии по этике, также на странице будут публиковаться отчеты о работе комиссии. Об этом сообщил заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко. 

«Для удобства людей и оперативности получения помиссией информации мы запустили в работу онлайн форму для подачи заявления. Новый формат приема заявлений значительно упростит взаимодействие с комиссией по этике. Каждый, кто стал свидетелем недостойного, по его мнению, поведения члена или сторонника Партии, может заполнить несколько простых граф, которые позволят сформировать обращение», - рассказал парламентарий.

Также Ревенко отметил, что приоритетом комиссии партии по этике было и остается оперативное и качественное рассмотрение каждого поступившего заявления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии. 

«Для нас важно разобраться в каждом отдельном случае, ведь главное в работе комиссии – это объективность. Если человек действительно нарушил принятые в партии этические нормы, то он должен нести ответственность, но при этом мы должны фильтровать поступившие обращения, чтобы не подвергнуть коллег по партии оговору и клевете», - подытожил он.

В компетенцию комиссии «Единой России» по этике входит рассмотрение действий членов и сторонников партии с точки зрения этических норм.

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