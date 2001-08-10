В «Единой России» предлагают Правительству ввести проведение совместных проверок бизнеса надзорными органами
Внутрипартийная дискуссионная площадка «Единой России» «Лидерство и развитие» предлагает Правительству России внедрить единые требования к плановым проверкам бизнеса и обеспечить проведение совместных плановых проверок надзорными органами. Об этом говорится в общественном докладе по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и проведению «регуляторной гильотины», переданном премьер-министру России, Председателю Партии Дмитрию Медведеву.
Председатель экспертного совета площадки «Лидерство и развитие», член Высшего совета «Единой России», первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян рассказала, что в Партии подготовили поправки к законопроекту «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».
«Сейчас проверки одного и того же предпринимателя по ряду вопросов могут проводить сразу несколько ведомств. Например, требования по охране труда контролируют Роструд, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Ространснадзор, Росздравнадзор и так далее. Более того, их требования противоречат друг другу», – объяснила она, добавив, что «Единая Россия» предлагает надзорным ведомствам проводить совместные проверки.
Блудян также отметила, что недостаток сегодняшних проверок заключается в том, что каждый надзорный орган имеет право прийти к предпринимателю один раз в год, но таким образом за год бизнесу предстоит выдержать от пяти проверок в любое удобное для проверяющих органов время. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.
«Один орган может приходить не чаще одного раза в год, но, на самом деле, они по одному и тому же вопросу ходят пять и более раз, например, так, - охрана труда проверяется пять раз в год. Мы предлагаем совместные проверки, перед проведением которых надзорные органы будут договариваться между собой, обсуждать план проверки и вопросы», – отметила Блудян.
Как отмечается в докладе, плановые проверки должны проводиться на основе использования чек-листов с ограниченным кругом вопросов, например, не более 30 пунктов, а их предмет должен быть ограничен обязательными требованиями, нарушение которых связано с наибольшим риском.
Кроме того, совместная проверка должна проводиться по согласованным планам, с одним руководителем, координирующим деятельность инспекторов контрольно-надзорных органов.
«Мы рассчитываем, что это положение о совместных проверках, которые сегодня дублируются, будет отражено в новом законе о контрольно-надзорной деятельности. Мы считаем, что это упростит жизнь предпринимателей, – убеждена она. – Этот законопроект уже принят в первом чтении в Госдуме. Сейчас между первым и вторым чтениями в него вносят правки. И мы готовим свои предложения, подготовленные на партийной площадке и основанные на докладе».
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