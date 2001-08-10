В правительстве Сахалинской области произошли кадровые изменения
В правительстве Сахалинской области произошли кадровые изменения. Владимир Ющук назначен исполняющим обязанности главы регионального минздрава. Светлана Налбатова с сегодняшнего дня исполняет обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области. Павел Егоров вступил в должность исполняющего обязанности делами губернатора и правительства области.
Владимир Ющук с отличием окончил военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Прошел более 10 усовершенствований по различным медицинским направлениям в России и Европе. Окончил интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология» в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского и ординатуру по специальности «Военно-полевая хирургия» в Государственном институте усовершенствования врачей в Москве. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Владимир Николаевич имеет большой опыт клинической работы в стационарах различной направленности. Карьеру начал после окончания вуза в 2002 году, возглавив медицинскую службу военной части Солнечногорска Московской области. Затем работал врачом-гинекологом по оказанию экстренной помощи, старшим ординатором хирургического отделения. Занимал должность заместителя главного врача в Химкинской городской больнице №1 и Клинской городской больнице.
Он хорошо проявил себя и на руководящих постах – являлся начальником управления здравоохранения Клинского муниципального района, заместителем, а после – первым заместителем министра здравоохранения Московской области.
Владимир Ющук – капитан медицинской службы в запасе. Женат, воспитывает троих дочерей.
Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области возглавила Светлана Налбатова. В 2005 году она с отличием окончила юридический факультет Российского университета дружбы народов, проходила обучение на экономическом факультете Финансового института при Правительстве Российской Федерации, курсах повышения квалификации РАНХиГС, прошла ряд стажировок в европейских вузах, свободно владеет английским языком.
Трудовую деятельность Светлана Ивановна начала в Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». Занимала должности ведущего юрисконсульта, главного юрисконсульта и начальника отдела нормативно-правовой и договорной работы.
Светлана Налбатова работала в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, занималась законотворческой деятельностью по направлению международно-правового сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и приграничным сотрудничеством. В 2009 году получила Благодарность руководителя аппарата Государственной Думы за безупречную и эффективную гражданскую службу, а в 2011 году была награждена почетной грамотой аппарата Госдумы Федерального собрания.
Работала юристом-аналитиком в некоммерческом партнерстве «Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования» в Москве. С 2014 года занималась нормативно-правовой работой в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. До назначения в сахалинском правительстве работала в коммерческих организациях.
Светлана Налбатова воспитывает дочь.
В правительстве островного региона произошло еще одно кадровое назначение. В должность исполняющего обязанности делами губернатора и правительства Сахалинской области вступил Павел Егоров.
Он родился в Горьком в 1968 году. В 2003 году окончил Нижегородский институт менеджмента и бизнеса. Имеет классные чины: действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса, действительный муниципальный советник 2 класса.
Трудовую деятельность Павел Анатольевич начал в 1987 году – работал мастером сварочного цеха завода «Красное Сормово имени А. А. Жданова» в Нижнем Новгороде.
В 2002 году он возглавил аппарата главного федерального инспектора по Нижегородской области Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе. Затем Павел Егоров работал начальником департамента организационного и документационного обеспечения аппарата администрации Президента Российской Федерации полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе.
До переезда на Сахалин занимал должность начальника управления организационного и документационного обеспечения управляющей компании АО Инжиниринговая компания «АСЭ».
Павел Егоров женат, воспитывает дочь.
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