Представители «Единой России» в рамках всероссийской акции по озеленению городов высадят три миллиона деревьев

В рамках всероссийской акции партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» по озеленению городов с мая по октябрь будет высажено около трех млн деревьев. Так, на майских праздниках в 36 субъектах РФ будет высажено более одного млн деревьев. В акции примут участие депутаты всех уровней от «Единой России». Об этом сообщил координатор партийного проекта, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Более 8 тысяч депутатов от «Единой России» разного уровня будут принимать участие в высадках. На сегодняшний день заявки подали 534 муниципалитета из 36 регионов, в которых уже по климатическим условиям можно проводить высадки. Мы приурочили акцию ко Дню Победы и до конца майских праздников будет высажено более 1 млн деревьев. Всего в этом сезоне планируется высадить около 3 млн деревьев с мая по октябрь», – заявил Бурматов.

В частности, сегодня акция прошла в Челябинске, в ней принял участие и парламентарий. «Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, депутатами городской думы и районных собраний мы высадили ели на Аллее ветеранов», – уточнил он.

Также он отметил, что самые массовые акции по озеленению пройдут в Республиках Адыгея и Башкортостан, Тюменской, Калужской, Белгородской и Омской областях. «В первую очередь, будут высажены сосны, ели, дубы, ясени, березы, акации и разные кустарники», - добавил координатор партпроекта. Летом к озеленению подключатся в северных территориях, Сибири, на Дальнем Востоке. «Высадки продолжатся до октября», – заключил он.

«В рамках реализации партийных проектов «Чистая страна» и «Городская среда» при капитальном ремонте дворовых и общественных территорий в первую очередь на Сахалине ведется работа по их озеленению. Например, в прошлом году в южной части областного центра нам удалось превратить обычный двор между несколькими многоквартирными домами в настоящий сквер со спортивной и детской площадками, зоной отдыха для взрослых, - рассказал секретарь Сахалинского регионального отделения ВПП «Единая Россия», председатель областной Думы Андрей Хапочкин. - Причем лично проводил встречи с жителями по проекту обустройства этого двора. Стало доброй традицией, что партийцы активно участвуют в благоустройстве городской среды, откликаются на просьбы граждан о помощи в озеленении и сами становятся инициаторами различных акций по повышению комфортности проживания в островном крае».

Также секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» как депутат регионального парламента и как его руководитель бывает и в других избирательных округах Южно-Сахалинска, в муниципальных образованиях области. «На днях ко мне обратились жители планировочного района «Октябрьский» с просьбой помочь в благоустройстве и озеленении территории, - говорит Хапочкин. – Округ не мой, но отказать не могу. Мне инициативная группа жителей микрорайона показала заброшенный пустырь, недостроенную баскетбольную площадку. Также попросили помочь им с саженцами сирени и рябины, которыми хотят озеленить территорию. Взял это на контроль и думаю, что муниципальные службы Южно-Сахалинска будут не против, тем более, что инициативная группа пообещала вывести на субботник по озеленению весь микрорайон».

Партпроект «Чистая страна» объединяет усилия Партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения природоохранных проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии.