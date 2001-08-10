Разработан пакет предложений для включения в программу «Земский учитель»
В целях реализации Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию в регионах активисты партпроекта «Новая школа» организовали широкое обсуждение проекта программы «Земский учитель» с привлечением представителей профильных ведомств и институтов развития образования, ведущих экспертов, педагогического и родительских сообществ. По их итогам был выработан комплекс важных предложений для включения в программу «Земский учитель», которые были отправлены на имя вице-премьера Правительства РФ Татьяны Голиковой. Об этом заявила координатор партпроекта «Новая школа», член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение партии "Единая Россия".
«Мною было направлено официальное обращение на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, в котором содержится пакет предложений для включения в программу «Земский учитель». В частности, предлагается распространить действие программы на педагогов со средним специальным образованием и предусмотреть возможность участия в ней всех категорий работников сферы образования, в том числе воспитателей дошкольных учреждений, педагогов системы дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов. Как правило, это молодые учителя начальных классов из педагогических колледжей, которых не хватает в сельской местности», - сказала Аршинова.
По ее словам, предлагается создать единый информационный ресурс, который будет содержать данные по всем регионам о том, в каких сельских общеобразовательных организациях, участвующих в программе, на постоянную работу требуются педагоги. Предполагается, что на нем сможет зарегистрироваться и оставить заявку любой учитель. «Данный ресурс обеспечит доступность сведений о реализации программы для анализа ее результативности в каждом субъекте РФ», - отметила Аршинова.
«Что касается минимального срока контракта для участия в программе, то он должен составлять пять лет. При этом, для исключения оттока кадров из села, и чтобы поддержать уже работающих в сельской местности и малых городах молодых педагогов (до 35 лет) нужно предусмотреть возможность заключения с ними долгосрочного (на 10 лет) контракта с обязательством по осуществлению педагогической трудовой деятельности в сельской местности и малых городах. В срок отработки по контракту предлагается засчитывать декретный отпуск. Если участники программы являются членами одной семьи, то каждый из них должен иметь право на получение компенсационной выплаты», - добавила парламентарий.
Наличие у кандидата прописки, доли собственности в квартире родителей или других родственников не должно послужить основанием для отказа в участии в программе. «Это позволит вернуть в родные школы выпускников из сельской местности», - уверена Аршинова.
Не менее важно ограничиться утвержденными на федеральном уровне критериями отбора кандидата, не устанавливая региональных критериев отбора, которые могут создать неравные условия для педагогов из разных регионов, а также минимизировать количество предоставляемых кандидатами документов.
«Такие программы, как «Земский учитель», должны формироваться не просто с учетом мнения регионов, а на их основе. Реализация программы «Земский учитель», несомненно, станет очень важным вкладом в решение проблемы нехватки учителей в сельской местности и в малых городах. В рамках партпроекта «Новая школа» мы обеспечим всероссийский контроль последующей эффективной реализации программы «Земский учитель» в регионах», - резюмировала координатор партпроекта «Новая школа».
Напомним, в рамках Послания Президента Федеральному Собранию Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой «Земский доктор» запустить программу «Земский учитель» для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Она должна быть подготовлена Правительством не позднее 1 декабря, чтобы ее реализация началась с 2020 года.
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