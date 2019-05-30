"Единороссы" проверят безопасность маршрутов, ведущих к школам

Во время летних каникул активисты «Единой России» проверят безопасность пешеходных маршрутов, ведущих к учебным заведениям, в рамках акции «Дорога к школе». Выявленные нарушения будут переданы в министерство транспорта РФ и главам регионов. С таким заявлением выступил координатор партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

«Дорога – всегда место повышенной опасности, тем более, когда она находится вблизи школы, и по ней ежедневно проходят сотни юных пешеходов. Небезопасны для детей и сквозные дворы жилых домов, так как по ним постоянно ездит большое количество автотранспорта. Как правило, там нет даже тротуаров, поэтому большую часть пути ребята вынуждены идти по проезжей части. Во время школьных каникул мы проведем акцию «Дорога к школе» для того, чтобы выявить опасные участки пути и устранить их. Руководствуясь последними ГОСТами координаторы партпроекта промониторят маршруты школьников. В ходе анкетирования и выездных мероприятий проверят наличие/отсутствие соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения, необходимых для обеспечения безопасности школьников на данных маршрутах», – рассказал Афонский.

Парламентарий подчеркнул, что по итогам акции будут разработаны рекомендации по устранению недостатков в организации безопасного дорожного движения для школьников.

«Мы будем добиваться того, чтобы для детей были обеспечены безопасные маршруты движения к школе. По итогам акции мы подготовим предложения о мерах, необходимых для оперативного устранения нарушений, которые направим в Министерство транспорта РФ и главам регионов», – пояснил координатор партпроекта.

«В Сахалинской области вопрос по безопасности детей, идущих в образовательные учреждения не остается без внимания. Ведется активная работа по выявлению таких проблем, как отсутствие разметки, освещения, ограждений. В ближайшее время планируется проведение мониторинга на территории образовательных учреждений с целью выявления наиболее острых проблем, связанных с безопасностью учащихся на маршруте в образовательное учреждение. В случае выявления недостатков и небезопасном маршруте планируется проведение бесед с директорами образовательных учреждений для совместной работы по устранению выявленных проблем. Нашей основной целью является контроль и обеспечение безопасности граждан, в частности, школьников для уменьшения уровня детского травматизма» –рассказал координатор проекта в Сахалинской области Барышев Александр.

Ежегодно федеральный проект партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» проводит в регионах страны акцию «Дорога к школе», целью которой является выявление участков дорог, опасных для детей, и пролегающих на маршрутах, ведущих к учебным заведениям. В ходе акции проводится проверка наличия/отсутствия соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения. Акция проводится через анкетирование родителей, а также в формате выездных проверок, проводимых активистами партпроекта.